Amazonas FC x Flamengo: partida tem pior número de pagantes em jogos oficiais do Rubro-Negro em Manaus

A partida entre Amazonas FC e Flamengo, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil, teve 12.771 pagantes na Arena da Amazônia. O número representa o pior número do quesito em cinco jogos oficiais do Rubro-Negro em Manaus. A renda ficou em R$ 2.655.100 e superou, somente, o jogo entre Flamengo x Vitória, pelo Brasileirão de 2014. O número de torcedores presentes foi de 22.948.

A precificação dos ingressos para a partida foi alvo de críticas desde o início das vendas, em 23 de abril. Os valores das entradas de inteira partiram de R$ 300 até R$ 1.500. No site de vendas (achetickets.com.br), os preços ainda recebiam acréscimo da taxa de serviço e ficavam entre R$ 345 e R$ 1.745. Um dia antes do jogo, nesta terça-feira (21), o Amazonas FC anunciou que apenas um setor de arquibancada estava com ingressos esgotados, de 10 seções disponíveis.

No mesmo dia, o clube chegou a comunicar, através das redes sociais, que 30 mil ingressos foram emitidos para a partida. A reportagem pediu um posicionamento do Amazonas FC, na terça-feira, para ter uma avaliação do clube sobre as vendas de ingressos, mas não obteve retorno. Ao O Globo, o CEO do Amazonas FC, Roberto Peggy, afirmou que a alta precificação foi justa e que a ideia não era explorar o torcedor do Flamengo.

“O estádio pode estar vazio, mas que esteja vazio de flamenguistas e que os amazonenses sejam maioria”, afirmou Peggy.

Esta foi a segunda vez do Flamengo em Manaus na atual temporada. Em janeiro, os comandados de Tite venceram o Audax-RJ por 4 a 0, pela primeira rodada do Carioca. Naquela partida, os ingressos foram esgotados com 12 dias de antecedência. A precificação das entradas era de R$ 150 (meia solidária com doação de 1kg de alimento) a R$ 300 (inteira) para qualquer setor do estádio.

Eliminação

No gramado da Arena da Amazônia, o Amazonas FC fez, mais uma vez, um duelo equilibrado contra uma das principais equipes do país, mas perdeu por 1 a 0, assim como no jogo de ida, no Maracanã, e está eliminado da sua primeira participação na Copa do Brasil. Pedro marcou o gol rubro-negro. A Onça-pintada agora volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro da Série B, onde enfrenta o Mirassol-SP, na terça-feira (28), em Manaus.

Público e renda dos jogos do Flamengo em Manaus

Botafogo 2 x 1 Flamengo – 42.391 presentes e 39.561 pagantes, com R$ 4.118.040,00 de renda

Flamengo 4 x 0 Vitória-BA – 20.057 presentes e 17.860 pagantes, com R$ 1.520.495,00 de renda

Vasco 2 x 0 Flamengo – 44.419 presentes e 40.619 pagantes, com R$ 3.531.240,00 de renda

Flamengo 4 x 0 Audax-RJ – 44.064 presentes e 41.596 pagantes, com R$ 6.574.690,00 de renda

Amazonas 0 x 1 Flamengo – 22.948 presentes e 12.771 pagantes, com R$ 2.655.100,00 de renda

