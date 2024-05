Amazonense lança serviço de sites personalizados para o Dia dos Namorados

O site personalizado conta a história do casal via um jogo de charada, em uma combinação com músicas, fotos e vídeos

Manaus (AM) — Escolher o presente perfeito para o “Dia dos Namorados” pode ser um verdadeiro desafio. A busca por algo marcante que agregue valor ao relacionamento muitas vezes exige um esforço extra. Foi essa dificuldade que inspirou a profissional de marketing Mayara Amorim, 25 anos, a lançar um presente incomum e criativo: um site personalizado que conta a história do casal via um jogo de charada, em uma combinação com músicas, fotos e vídeos.

Namorando há dois anos, Mayara sempre se empenhou em preparar presentes feitos por ela mesma para o Dia dos Namorados. Este ano, ela decidiu inovar ainda mais.

“Nós dois trabalhamos na área de programação e temos o costume de presentear um ao outro com algo que criamos. É uma forma de eternizar cada momento e mostrar que o que realmente importa é a história que estamos construindo juntos”, explica Mayara.

A ideia logo chamou a atenção das amigas de Mayara, que incentivaram a transformar o projeto em um serviço. “Quando contei minha ideia, fui incentivada a oferecer o serviço para outras pessoas. Embora minha formação seja em marketing, sempre fui atraída pela área de dados e decidi investir também nesse setor da informação”.

Como funciona?

Com o objetivo de surpreender e emocionar, o presenteado acessa o conteúdo do site por meio de um sistema exclusivo chamado “Brincando de Equação”. Neste sistema, a pessoa recebe um link e, conforme responde perguntas sobre a vida do casal, vai desbloqueando o conteúdo.

“Todo casal tem sua forma única de interagir, suas piadas internas e memórias especiais. O site transforma essas informações em um grande jogo de charadas sobre o namoro. Ao final a linha do tempo se completa com todos esses momentos eternizados”, conta Mayara.

Os interessados no serviço podem entrar em contato com Mayara pelo número (92) 99402-1854. O valor do presente personalizado é de R$ 250.

