‘Jogador’ é preso após transportar corpo de jovem morta por traficantes no AM

Manacapuru (AM) – Jairo Leite da Silva, de 27 anos, conhecido como “Jogador”, foi preso na quarta-feira (22), pelo envolvimento no homicídio qualificado de Fabiane Silva da Silva, que tinha 22 anos. O crime ocorreu no dia 31 de janeiro deste ano, no munícipio de Manacapuru, interior do Amazonas.

Conforme o delegado Mauro Soares, titular da unidade policial, o “Jogador” é apontado nas investigações como a pessoa que deu apoio aos autores do crime no transporte do corpo da vítima, do ramal do Calado para o ramal do Acajatuba, onde o cadáver da vítima foi colocado.

“Na primeira fase da operação, prendemos Carlos Eduardo Cerdeira Braga, 27, chamado de “Dudu”, e Maik da Silva Honorata, 30, autores da morte da jovem. Eles a assassinaram na própria casa dela, pois são traficantes e tinham como objetivo utilizar o imóvel como ponto de venda de drogas”, disse.

Segundo o delegado, no decorrer das investigações, foi identificada a participação de Jairo e, com o cumprimento das medidas cautelares, foi representada a prisão preventiva dele. O suspeito foi preso no bairro Nova Manacá, no município.

Jairo Leite da Silva responderá por homicídio qualificado e associação criminosa e ficará à disposição da Justiça.

*Com informações da assessoria

