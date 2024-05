Fieam apresenta plano de segurança contra assaltos nas rotas das empresas do PIM

Manaus (AM) — A Coordenadoria de Segurança Pública da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas (Fieam) reuniu-se com representantes de indústrias, empresas de fretamento e das forças de segurança para a apresentação dos indicadores de ocorrência de assaltos nas rotas das indústrias do Polo Industrial de Manaus (PIM).

“É necessário a cooperação e integração entre os entes envolvidos, com tecnologia, informação e inteligência, para diminuirmos esse cenário, protegendo os funcionários da indústria, tanto no trajeto da residência, quanto no interior dos veículos de transporte por fretamento, as rotas”, ressalta o vice-presidente da Fieam, Nelson Azevedo.

Da empresa Moto Honda, Acácio Guedes, integrante da coordenadoria, disse que 82% das ocorrências de assalto são nas rotas entre 5h às 6h da manhã, sendo o bairro Novo Aleixo, na Zona Norte, apresentando maior incidência, mas há elevado registro de casos na Zona Leste de Manaus. No total, foram 100 ocorrências em 2023, um aumento de 512% se comparado ao ano de 2022. Em 2024 já foram 25 ocorrências até maio.

“Algumas das medidas, que já então sendo empregadas por nós, mostram uma melhoria nesse cenário. Saímos de 15 assaltos em março para apenas duas ocorrências no mês de maio. Eu também parabenizo a Polícia Militar, já que os meliantes dessas ocorrências foram presos” destaca Auzier.

Na ocasião, Orlando Auzier, da empresa BMW Motorrad, expôs as sugestões de trabalho dos participantes, que incluem práticas como o sigilo da comunicação visual dos veículos, monitoramento estratégico e o acréscimo de instalações extras para a segurança física e dos pertences dos funcionários, entre outros.

A comandante do CPA Leste, a Coronel Otacicleide, juntamente com o comandante do CPA Norte, o Coronel Heber, enfatizou o empenho contínuo para que esses números sejam cada vez menores.

“A Polícia Militar, juntamente com a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança, nós estamos irmanados nessa missão, que é a redução, porque não é só funcionário da empresa de vocês, é um número negativo também para nós”, esclarece Otacicleide.

Compartilhando a experiência bem-sucedida, que reduziu a zero as ocorrências na empresa BIC Amazônia S/A, Edil Magno, relatou sobre o projeto “Rota Segura”, criado em 2023, responsável por implementar um sistema de gestão de rota, onde as cinco principais funcionalidades incluem o acompanhamento em tempo real do veículo, informações detalhadas dos trajetos, avaliações das viagens, motorista e ambiente, possibilidade de compartilhar mensagens/comunicados para os funcionários e botão de pânico. Esse ano também foram instaladas câmeras de segurança, tudo isso trazendo o resultado extremamente satisfatório.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Zona Franca de Manaus é apresentada aos visitantes da 11ª Rondônia Rural Show

Serasa: 46% dos brasileiros destinam dinheiro para shows e festivais de música

Em Manaus, evento garante imersão em comunicação e na área digital para profissionais da saúde