Influenciadora Magrinha Ellen mostra última conversa com amigo encontrado morto em Manaus

Manaus (AM) – A influenciadora Magrinha Ellen compartilhou com seus seguidores a última conversa que teve com seu amigo David Junior, mais conhecido como Brasil, de 36 anos, que foi encontrado morto dentro de sua residência, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus, nesta terça-feira (23).

Além de ter postar vídeos de seus momentos com Brasil, Magrinha também postou um print da última conversa que teve, pelo WhatsApp, com David.

Foto: Reprodução

A também influenciadora Britney Maravilha postou uma homenagem ao amigo, destacando a cumplicidade entre eles. Em um story, ela diz: “Volta pra mim. Em todas horas comigo volta por favor”.

Foto: Reprodução

De acordo com informações preliminares fornecidas pela Polícia Militar, o corpo foi encontrado pelo padrasto da vítima. Ainda conforme a PM, o corpo de David apresenta marcas de estrangulamento no pescoço, e seu celular não foi localizado.

Os investigadores não confirmaram se o crime será tratado como latrocínio (roubo seguido de morte), ou se existe outra motivação.

