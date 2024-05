Influenciadora de 12 anos revela detalhes da ‘lua de mel’ e choca internet

A influenciadora Bruna Gabriella, que faz parte do time da produtora Love Funk House, chocou a web ao dar detalhes sobre sua lua de mel. A menina anunciou, recentemente, que havia casado com Ruan de Farias, de 20 anos, e que os dois iriam curtir uma viagem a sós.

“Agora estamos casados!”, escreveu num vídeo onde troca alianças com o funkeiro. Nas redes sociais, o relacionamento não caiu bem e uma usuária destacou sobre as regras do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA):

“Não é ela que tá errada, errado são os pais que aceitam isso. Ela pode ter aceitado [sendo consensual], ela pode ter corpão, parecer mais velha, ganhar o próprio dinheiro, ser influencer, mas não deixa de ser criança. E não sou eu quem está falando, é só ler o ECA, e está previsto no artigo 217 – A do Código Penal”, reforçou.

Além disso, Bruna já esteve envolvida em outras polêmicas, quando comemorou a compra de um automóvel, uma BMW, blindada, avaliada em R$ 500 mil.

“Com apenas 12 anos de idade, eu acabei de comprar meu primeiro carro de meio milhão de reais. Enquanto muitos falam mal, eu foco no trampo e é por isso que eu conquisto as coisas”, escreveu na legenda da foto do veículo, publicada no Instagram.

Um seguidor da influenciadora, que acumula mais de 800 mil apenas no Instagram, lembrou na ocasião: “Comprou o carro, mas não vai dirigir, né? Com 12 anos, nem habilitação tem”. De fato, no Brasil, segundo o Código Nacional de Trânsito, uma pessoa só pode se tornar condutora a partir dos 18 anos de idade.

Em outro vídeo, ela anuncia que irá fazer a primeira tatuagem. No diálogo do registro, uma pessoa pergunta por que ela irá fazer um desenho logo no rosto, já que pode ter problemas, caso precise arrumar um trabalho e ela rebate:

“Para que eu quero trabalho? Com o dinheiro que eu tenho na conta, eu já consigo viver muito bem”, falou. Em seguida, mostrou uma frase, tatuada em uma das bochechas, dizendo “meu foco é money”, enquanto na outra, o desenho de um cifrão.

No entanto, após a repercussão, dias depois, Bruna explicou que tudo não passou de uma brincadeira com a genitora. “Acordei com a minha mãe falando que eu apareci na televisão. Fiquei muito chocada e feliz. Eu não me vejo com tatuagem, nem pretendo ter tatuagem. ‘Ah, então você mentiu!’. Eu não menti, só fiz uma trollagem com a minha mãe de que eu tinha feito três tatuagens no rosto”, ponderou.

Nos comentários da maioria das publicações de Bruna Gabriella, os internautas criticam a forma precoce com que ela se exibe na internet. “O que é uma tatuagem, perto de uma lua de mel com 12 anos”, “Cadê a mãe dessa menina?” e “Chama o Conselho Tutelar”, foram algumas reações.

Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Como a menina é brincalhona, para esta colunista, mais uma vez, tudo não passa de uma nova pegadinha com os seguidores.

*Com informações do Metrópoles

