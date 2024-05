Mulher mata namorado com facada no peito no bairro Compensa

Uma mulher identificada como Ingrid é suspeita de matar o próprio namorado com uma facada no peito na noite desta quinta-feira (23), na rua São Cristóvão, bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

De acordo com testemunhas, o casal estava em casa quando começou uma discussão, em seguida, Ingrid pegou uma faca e desferiu um golpe no peito do próprio namorado. O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local do crime.

Ainda segundo as informações, após a ação criminosa, a mulher fugiu do local, mas comunicou o relato para a mãe dela que acionou os policiais da 8° Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

Ao chegar no local, os policiais encontraram o homem morto. O caso dever ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

