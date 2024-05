Caravana do Empreendedorismo forma primeiras turmas em Presidente Figueiredo

Manaus (AM) — Vinte empreendedores do segmento de estética e beleza, do município de Presidente Figueiredo, concluíram nesta quinta-feira (23), os cursos de técnica de escova e design de sobrancelha, ministrados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac), por meio do projeto Caravana do Empreendedorismo, do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no Amazonas (SEBRAE/AM), em parceria com a Secretaria Municipal de Turismo, Empreendedorismo e Comércio (Semtec).

Os dois cursos têm duração de 40 horas, cada, foram ministrados na Carreta do Senac, que está parada na avenida Araras, ao lado da sede da Semtec, desde o dia 13 de maio, e permanecerá na cidade até o dia 2 de agosto. Neste período, ainda serão ministrados mais outros 14 cursos, qualificação e aperfeiçoamento, todos na área de estética e beleza, voltados para iniciantes e profissionais.

Os cursos fazem parte do projeto Caravana do Empreendedorismo, fruto de emenda parlamentar do então deputado estadual Serafim Corrêa, no valor de R$ 300 mil. As aulas são ministradas no período da tarde e à noite.

Os municípios de Rio Preto da Eva e Iranduba, também na região metropolitana de Manaus, vão receber o projeto Caravana do Empreendedorismo.

Nesta sexta-feira (24), duas novas turmas iniciam as atividades do curso de maquiagem básica. Conforme a secretária municipal de Turismo, Empreendedorismo e Comércio, Elianda Miranda, a maioria dos cursos ofertados para iniciante já estão com as vagas preenchidas, mas, ainda há vagas em alguns dos cursos de aperfeiçoamento. Maiores informações podem ser obtidas na sede da Semtec, localizada na rua Araras, no horário das 8h às 13h, de segunda a sexta-feira.

Elianda Miranda participou do encerramento dos cursos e fez questão de parabenizar a todos os participantes e assegura que além das outras formações que serão ofertadas na Carreta do Senac, muitos outros projetos serão executados esse ano, em parceria com o Sebrae-AM, por meio do programa Cidade Empreendedora.

“Temos um leque amplo de projetos de qualificação, formação e aprimoramento que serão realizados, em diversas áreas, turismo, educação, gestão de negócios, meio ambiente e sustentabilidade. A meta da prefeita Patrícia Lopes é continuar evoluindo rumo ao desenvolvimento sustentável social e econômico do nosso município”, afirmou.

Ministrados pela cabeleireira, esteticista e pedóloga Nilmara Sales, do Senac, os cursos contaram com alunos que já empreendem na área em busca de ampliar e diversificar os leques de serviços prestados em seus estabelecimentos, como Ofélio Barreto Reis, cabeleireiro profissional formado pelo Senac, com anos de serviços prestados aos figueiredenses, em seu estúdio na Praça da Cultura e o casal Juliana Souza e o barbeiro Marcos Monteiro.

“Minhas clientes me cobram muito pelo serviço de design de sobrancelhas. Porque nada melhor do que fazer tudo no mesmo lugar. Então, quando surgiu essa oportunidade oferecida pela prefeitura, não perdi tempo e me inscrevi no curso. E, como já conheço a qualidade da formação do Senac, não perdi tempo e agora estou pronto para atender melhor minha clientela. E farei outros. Queremos oferecer o máximo de serviços possíveis. Sou muito grato pelo quanto a prefeita Patrícia Lopes tem investido na geração de emprego e renda na nossa cidade”, afirma Ofélio Reis.

O barbeiro Marcos Monteiro, conciliou o grande interesse de seus clientes em cuidar das sobrancelhas e o desejo da namorada Juliana em aprender o serviço, e se inscreveram, junto com ela, no curso de design de sobrancelhas.

“Agora posso ampliar o leque de serviços que presto ao público masculino e também atender a clientela feminina, que sempre foi um desejo meu. Agora, com o reforço da minha namorada, vou ampliar o empreendimento”, vislumbra.

Juliana Souza, ainda não sabe quando deverá, efetivamente, começar a trabalhar com o namorado, mas, não tem dúvida que vai logo pôr em prática o aprendizado e começar a ganhar um dinheiro extra cuidando das sobrancelhas. “Quero fazer outros cursos, para que eu possa contribuir mais com o empreendimento do meu namorado e, quem sabe, me tornar sócia”, projeta.

Outro casal que participou junto dos dois primeiros cursos ofertados pelo projeto Caravana do Empreendedor foi o também barbeiro, David Vasconcelos de Azevedo e a esposa Liliane Souza Andrade. Eles fizeram os dois cursos, de técnica de escova e design de sobrancelha. Atualmente trabalhando no empreendimento de Ofélio Studio Coiffeur, eles sonham em abrir o próprio negócio, em breve.

“Sou barbeiro, filho de cabeleireira que atua em Manaus e como minha esposa também já me auxilia no trabalho, decidimos vir empreender em Presidente Figueiredo, porque aqui a prefeitura oferece muitas oportunidades de qualificação e apoio aos empreendedores. Agora vamos poder ampliar a oferta de serviços e, não vamos parar. Vamos fazer todos os cursos que nos for permitido. Também já estamos regularizando nossa empresa com apoio da Semtec”, contou.

