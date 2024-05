Sedecti e Correios assinam acordo para apoiar micro e pequenas empresas do Amazonas

Parceria entre Governo do Estado e os Correios vai facilitar para o empreendedor exportar os produtos e mandar para qualquer município do Brasil

Manaus (AM) — A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) e os Correios assinaram, nesta sexta-feira (24), um Acordo de Cooperação Técnica (ACT), durante o Encontro Conectando Negócios: Estratégias em Bioeconomia no Amazonas, para viabilizar a realização de atividades conjuntas que promovam o desenvolvimento de ações voltadas para as micro e pequenas empresas, focando na orientação para a gestão de negócios e no incentivo ao desenvolvimento da economia local.

O evento, em parceria com os Correios e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), ocorreu na sede da entidade, localizada na avenida Leonardo Malcher, n.° 924, bairro Centro, Zona Sul da cidade, e teve como objetivo principal promover o compartilhamento de informações cruciais para o avanço desse setor no Estado.

O titular da Sedecti, Serafim Corrêa, destacou a importância da colaboração entre o setor público e os Correios para o fortalecimento das micro e pequenas empresas, essenciais para o crescimento econômico e a geração de empregos no Amazonas.

“A venda dos produtos da bioeconomia em geral ocorre na porta a porta, no boca a boca, e no mundo das redes sociais, nada mais importante do que ter os Correios integrado para fazer chegar o produto da bioeconomia ao consumidor final. Portanto, isso é fundamental para que nós tenhamos uma circularidade, para termos uma integração entre quem produz, quem vai comprar aquilo que é produzido e quem pode fazer essa entrega”, afirmou.

De acordo com o Superintendente Estadual dos Correios, Marco Terêncio, a empresa está presente em mais de 5,5 mil cidades em todo o Brasil, incluindo 63 unidades no interior do Amazonas. Ele ressaltou o compromisso dos Correios em contribuir para o desenvolvimento regional.

“Essa parceria entre o Governo do Estado e os Correios para a bioeconomia é superimportante, principalmente para escoar os produtos, levar a facilidade para o empreendedor exportar os produtos e mandar para qualquer município do Brasil”, pontuou Terêncio.

A gestora do projeto de bioeconomia do Sebrae Amazonas, Débora Sales, destacou que o objetivo da entidade é fortalecer o ecossistema e apoiar os empreendedores, para poderem se destacar no mercado, aumentar sua competitividade e alavancar seus negócios.

“O nosso projeto tem essa proposta de fortalecer os pequenos negócios, desde o extrativista, do produtor rural, daquele que tira os produtos e os insumos para as empresas que vão produzir, os produtos cosméticos de bioeconomia”, disse a gestora.

O Encontro Conectando Negócios também contou com uma série de palestras destinadas a incentivar o interesse de empreendedores, pesquisadores e órgãos governamentais no apoio ao desenvolvimento regional. Uma das principais apresentações foi conduzida pelo secretário-executivo de Ciência, Tecnologia e Inovação, Jeibi Medeiros, que forneceu um panorama do Plano Estadual de Bioeconomia.

“O Plano ainda está em construção. À medida que realizamos este tipo de evento, começamos a mobilizar a sociedade em torno deste tema”, afirmou.

*Com informações da assessoria

