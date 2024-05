Em Canutama, homem é preso por tráfico de drogas e maus tratos aos animais

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 62ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Canutama (a 619 quilômetros de Manaus), em conjunto com a Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (24), Igor Martins Quadros, 19, por tráfico de drogas e maus tratos a animais. A prisão ocorreu no bairro Centro, no município.

De acordo com o delegado Weslei Silva, da 62ª DIP, as equipes policiais foram à residência do autor para cumprir um mandado de busca e apreensão, uma vez que ele é investigado por envolvimento com o comércio de drogas em Canutama. No local, foram encontradas drogas e um macaco em situação de maus tratos

“Durante as buscas, foi possível apreender 32 gramas de oxi, 26 gramas de maconha, oito trouxinhas de drogas com aparência de oxi, uma quantia de R$ 1,9 mil em espécie, apetrechos para embalar drogas, um aparelho celular, alguns alimentos e utensílios de cozinha, que são objetos de receptação, cinco relógios e o animal”, disse o delegado.

Ainda segundo o delegado, durante o procedimento, foi constatado que o macaco sofria maus tratos, pois ficava com uma corda amarrada em sua cintura, o que ocasionava ferimentos.

Igor Martins Quadros responderá por tráfico de drogas, receptação e maus tratos aos animais e ficará à disposição da Justiça

*Com informações da assessoria

