Prefeitura inicia revitalização do passeio no entorno de igarapé em avenidas no Coroado

Objetivo é transformar o passeio público nas duas avenidas, para funcionar igual ao modelo do Passeio do Mindu

A Prefeitura de Manaus vai revitalizar o passeio no canteiro central entre as avenidas Beira-Mar e Beira-Rio, no bairro Coroado, zona Leste, visando melhorar o tráfego de pedestres a partir da troca dos gradis e da concretagem de cerca de dois quilômetros de extensão de calçada e meio-fio. A ordem de serviço para o início dos trabalhos foi assinada nesta sexta-feira (24), pelo prefeito David Almeida.

“É uma obra de restauro de muretas, calçada e guarda-corpo aqui nas avenidas Beira-Rio e Beira-Mar. Nós precisamos também disciplinar a questão do comércio informal, para devolver a calçada para os moradores. Aqui nesta localidade, já realizamos o recapeamento de 40 ruas, temos a feira em reforma, já reformamos a Unidade Básica de Saúde, escolas, a minivila olímpica e nós queremos dar ao Coroado uma melhor condição atendendo uma demanda de mais de 20 anos dos moradores”, explicou Almeida.

O objetivo é transformar o passeio público nas duas avenidas, para funcionar igual ao modelo do Passeio do Mindu. A previsão, segundo o prefeito, é que a obra seja realizada em 120 dias.

“Aqui nós faremos a reconstrução do calçamento, faremos uma calçada nova, uma mureta que servirá de guarda-corpo e, a pedido da comunidade do bairro do Coroado, um corrimão, também, para que tire esse tom da grade, que está velha. Segundo os moradores, há mais de 20 anos essa localidade não recebe nenhum tipo de trabalho por aqui. E a gestão do prefeito David Almeida tem olhado para esse tipo de ação, para lugares que foram esquecidos”, afirmou o secretário de Obras, Renato Junior.

Os moradores do bairro esperavam por esse serviço há anos, principalmente para troca das grades antigas e limpeza da área. “O bairro estava precisando de uma revitalização nesta área. Agora vai começar a recuperação aqui na Beira-Rio”, disse o pintor letrista Eliomar Matos.

Quem também aprovou a iniciativa foi a universitária Nubia Siqueira. “Esta área precisava mesmo de uma melhoria, pois há muito lixo, muita poluição e também as grades que já estão caindo. Precisamos de uma reforma que dure muito tempo”, comentou.

As obras no local iniciaram pelo calçamento e a revitalização da área terá a participação das secretarias municipais de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) e de Limpeza Urbana (Semulsp).

Na zona Leste, a prefeitura recapeou, via “Asfalta Manaus”, 407 ruas, sendo 35 no Coroado.

*Com informações da assessoria

