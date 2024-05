Jovem dá golpe do falso Pix em pizzaria e finge estar morta ao ser cobrada por dívida

Camaragibe (PE) — O empresário Alex Renato expôs nas redes sociais, um golpe que recebeu de uma cliente que encaminhou uma nota alegando ter falecido após ter enviado uma série de comprovantes falsos de Pix.

De acordo com o dono da pizzaria Delicious Delivery, a jovem de 20 anos identificada como Francielly Santos teria feito pelo menos cinco pedidos no estabelecimento entre os meses de março e abril de 2023, totalizando R$ 814. Após realizar os pedidos, a mulher enviava os comprovantes através do Instagram para o dono da pizzaria, mas todos eram falsificados.

Assim que Alex Renato percebeu a fraude, enviou uma mensagem para a cliente, que alegou ter sofrido um acidente de moto e que iria precisar passar por duas cirurgias na perna e na costela.

“É com muita tristeza que comunicamos a todos os contatos de Francielly que infelizmente, hoje pela manhã, ela veio a falecer depois de algumas complicações durante a cirurgia”, diz a mensagem enviada em outubro. “Peço oração por todos nós familiares e principalmente a mãe dela, que viajou ontem. Por favor, respeite o luto da família”, dizia o texto.

Em outra mensagem, o dono do estabelecimento recebeu uma nota de falecimento como se esta tivesse sido enviada através da família da mulher. Através da postagem feita nesta quinta-feira no Instagram, o empresário expôs as mensagens enviadas pela golpista.

“Essa pessoa chegou até a falar que morreu. Chegou até a falar que sofreu um acidente de moto, falou que estava internada no Hospital Getúlio Vargas e, depois, ela veio falando que morreu, infelizmente. Sendo que isso aqui é mentira. Ela não morreu. Isso aqui foi somente um tipo de chantagem emocional para tentar ver se a gente não ia na delegacia prestar queixa”, alega o empresário no vídeo.

Após perceber que tinha sido vítima de um golpe, Alex registrou um Boletim de Ocorrência na polícia por estelionato e fraude.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que “registrou, no dia 13 de maio, por meio da Delegacia de Camaragibe, um estelionato/fraude no bairro do Timbi. A vítima, um homem de 21 anos, afirma que sofreu vários golpes de uma cliente, uma mulher de 20 anos, usando pix falso. Um inquérito policial foi instaurado e as investigações seguirão até a elucidação dos fatos”.

Foto: Reprodução/Instagram

*Com informações do Diário de Pernambuco

Leia mais

Casal de falsos pastores é preso por aplicar golpes em Manaus

Homem que deu golpe de R$ 60 mil em idosos no interior do AM é preso

‘BBB 24’: Nath Finanças afirma que irmã de Davi está usando seu nome em golpe