Álvaro Campelo anuncia pré-candidatura a vereador de Manaus e diz não ser ‘Salvador da Pátria’

Manaus (AM) — Conhecido pela população amazonense pelo forte trabalho voltado à Defesa e Direito do Consumidor, o ex-deputado estadual Álvaro Campelo divulgou ser pré-candidato a vereador de Manaus pelo Partido Progressistas (PP). O anúncio foi realizado por meio de um vídeo publicado, nesta sexta-feira (24), nas redes sociais @alvarocampelo.am.

Campelo explicou que possui a experiência necessária para enfrentar os problemas que Manaus sofre na mobilidade urbana, no saneamento básico, de desemprego, entre tantos outros. Ele passou pelo poder legislativo municipal duas vezes, sendo eleito vereador em 2012 e reeleito em 2016. Em 2018, assumiu como deputado estadual, permanecendo até dezembro de 2022 no cargo.

Mesmo com experiência, o radialista e advogado afirmou no vídeo não ser nenhum “Salvador da Pátria”, mas sim alguém que sabe a importância de contribuir com a cidade e compreende a necessidade da população ter bons representantes dentro do parlamento legislativo municipal.

“Tenho 12 anos de vida pública, pautada em defender causas como o Direito do Consumidor, aprovando leis como a ‘Lei do Troco’ [Lei Estadual n.º 5.099/2020], que beneficia diretamente o povo do Amazonas. Temos, ainda, ações como a ‘Caravana da Cidadania’, levando serviços essenciais a comunidades da capital e do interior, além da destinação de emendas para a formação de jovens pelo Programa Decolar. Portanto, posso contribuir muito para o crescimento de Manaus na qualidade de vereador”, destacou.

Mesmo antes do período eleitoral, Campelo está percebendo uma disputa bastante “acirrada” entre pré-candidatos ao executivo e legislativo municipal nas redes sociais. No entanto, ele torce para que em breve as pautas sejam somente de ideias e projetos, e não para assuntos pessoais eleitoreiros.

*Com informações da assessoria

