Experiência sobre a Zona Franca de Manaus é transmitida para alunos de escola do Sesi

Manaus (AM) — Um pouco da vivência de quem atua na defesa e na gestão da Zona Franca de Manaus (ZFM) ao longo de quatro décadas foi transmitida a 60 alunos de duas turmas do primeiro ano do curso técnico de mecatrônica, ensino médio. A ação realizada na Escola Sesi Doutora Êmina Barbosa Mustafa, localizada na Avenida Cosme Ferreira, no bairro do Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus, foi a terceira atividade do ano do projeto “Suframa nas Escolas”.

O palestrante foi o servidor Emmanuel Ribeiro Sales de Aguiar, que trabalha na Suframa desde 1985, trazendo quase 40 anos de experiência para compartilhar com os estudantes. A palestra, articulada com o apoio do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) em alusão ao mês da indústria, visou a conscientizar os alunos sobre a importância da Zona Franca de Manaus (ZFM) e da atuação da Suframa para a Amazônia e o país, nos aspectos econômico, social, ambiental e tecnológico.

Durante a apresentação, Emmanuel destacou a relevância de resgatar o programa “Suframa nas Escolas”, pois compartilha conhecimentos essenciais para o futuro dos estudantes. O servidor também ressaltou a necessidade de explicar sobre a ZFM para que alunos possam compreender o modelo e ter conhecimento de causa se participarem de discussões sobre o tema.

“De forma geral, o que a gente vê é que os alunos são desinformados com relação à ZFM. Então, quando ele entra numa discussão, ele só tem como alternativa: silenciar, calar, ou concordar com o que está sendo dito, mesmo que seja algo incorreto. Com essas palestras, nas quais temos o desafio de falar de 60 anos em 40 minutos, mas você deixa para eles alguma informação que vai ser útil. Que vai atrair a curiosidade deles e, em qualquer discussão sobre a ZFM, eles poderão dar a sua opinião de forma mais avalizada”, explicou.

O servidor ainda enfatizou a importância da ZFM para o futuro dos estudantes, especialmente em tempos de discussão sobre a regulamentação de aspectos da reforma tributária.

“É um momento crucial por que passamos com a reforma tributária. Há a expectativa de qual vai ser o futuro da Zona Franca de Manaus, após as votações das leis complementares. Na verdade, quando falamos do futuro da ZFM, estamos falando do futuro dessa meninada que está dentro da sala de aula. Então, lutar hoje pela preservação da Zona Franca de Manaus significa lutar para que essa juventude tenha um futuro garantido, que tenham emprego, que tenham oportunidades. E a gente, transmitindo isso para eles hoje, eles entendem o quanto está sendo importante, o que a gente discute hoje, o que a gente defende hoje para o futuro deles”, observou.

Futuro

A palestra teve boa recepção entre os estudantes. A aluna Emily Luane, de 15 anos, afirmou ter gostado de saber de detalhes sobre o passado da ZFM e acredita que o conteúdo da palestra vai ajudar bastante em seu futuro. Eloíse Pedroso, da turma da tarde, falou que antes da palestra a única conexão que sabia sobre a Autarquia era a localização da Bola da Suframa.

“A palestra me ajudou a pensar no meu futuro na área de TI”. Já o estudante Guilherme Coelho, de 16 anos, se disse inspirado a ajudar no futuro da ZFM. “Achei a palestra muito interessante, bem explicado. O palestrante tinha o domínio do assunto e eu entendi muito bem. O que mais me chamou a atenção foi a forma como ele falou da história mesmo. Eu entendi muito sobre a parte agrícola. Quero seguir na área da Mecatrônica. E o futuro da Zona Franca depende muito de nós. Eu espero poder ajudar também”, ressaltou.

O objetivo da iniciativa “Suframa nas Escolas” é conscientizar os alunos do ensino médio da capital sobre a importância da Zona Franca de Manaus e da atuação da Suframa, promovendo uma compreensão mais profunda dos benefícios econômicos, sociais, ambientais e tecnológicos que a ZFM proporciona para a região e o país.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Caravana do Empreendedorismo forma primeiras turmas em Presidente Figueiredo

Caravana do Empreendedorismo forma primeiras turmas em Presidente Figueiredo