Porto Chibatão estreia no ‘Programa Zona Franca de Portas Abertas’ com visita de acadêmicos em Manaus

Manaus (AM) — Por meio do programa institucional “Zona Franca de Portas Abertas”, da Suframa, aproximadamente 30 acadêmicos do curso de Gestão de Logística e Qualidade da Universidade Nilton Lins tiveram a oportunidade de visitar, nesta sexta-feira (24), as instalações do Porto Chibatão, localizado no bairro Colônia Oliveira Machado, Zona Sul de Manaus.

Considerado o maior complexo portuário privado da Região Norte, com dois milhões de metros quadrados e capacidade estática de 40 mil TEUs, o Porto Chibatão é reconhecido também como um dos principais centros de movimentação de cargas na Amazônia, com capacidade de realizar até oito operações simultâneas de navios.

O objetivo da visita, que representou a primeira ação oficial do programa Zona Franca de Portas Abertas no Porto Chibatão, foi possibilitar aos estudantes – integrantes de turmas do segundo e terceiro períodos — contato in loco aprofundado com o cotidiano das grandes organizações do segmento logístico da região, bem como apresentar potenciais oportunidades profissionais ligadas ao Polo Industrial de Manaus.

Na unidade, o grupo foi recebido pela Assessora Executiva da diretoria executiva geral do Grupo Chibatão, Kamila Santos. Também acompanhou a atividade, o professor e economista Jefferson Praia. Além de percorrerem as instalações do Porto, os acadêmicos também assistiram a uma apresentação institucional em que foram destacados pontos como a cadeia logística operada, os diversos investimentos realizados ao longo dos anos e as ações voltadas à sustentabilidade do complexo, entre outros tópicos.

O professor Paulo Cesar de Oliveira, responsável pela organização da visita junto à Universidade, elogiou o programa Zona Franca de Portas Abertas por facilitar o acesso dos estudantes e do público em geral à realidade das empresas locais, possibilitando uma abordagem prática dos conteúdos ministrados em sala de aula.

“A logística oferece muitas oportunidades no mercado de trabalho, mas é preciso ter uma boa formação. Os alunos e os profissionais têm que ser diferenciados. A mensagem que levamos da nossa visita é que na área da logística, em especial dos terminais portuários, tudo o que é planejado tem que ser executado e de forma eficiente”, disse Oliveira.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Marinha autoriza Grupo Chibatão a instalar píer flutuante para amenizar impactos da estiagem no AM

Fórum DNIT: Grupo Chibatão destaca desafios e oportunidades da navegação na Amazônia

Porto Chibatão vai instalar píer provisório para minimizar impactos da estiagem na Amazônia em 2024