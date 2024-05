Lula admite irritação com preço do arroz e governo federal permite importação

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que ficou “irritado” com o preço do arroz, que aumentou após a tragédia provocada pelas chuvas no Rio Grande do Sul. Por conta da subida dos valores, o governo federal permitiu a importação de até 1 milhão de toneladas do produto pela Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). A declaração do chefe do Executivo federal aconteceu durante entrega de uma obra viária em Guarulhos (SP).

“Eu fiquei um pouco irritado pelo preço do arroz. Um pacote de 5kg, num supermercado estava R$ 36. No outro, R$ 33. Eu chamei o Paulo Teixeira, que é ministro do Desenvolvimento Agrário, chamei a Conab, que é a nossa companhia de abastecimento, chamei o ministro da Agricultura [Carlos Fávaro] e nós decidimos: arroz e feijão, nós, brasileiros, não queremos abrir mão”, disse o presidente, neste sábado (25).

Com a importação de 1 milhão de toneladas, a partir de duas medidas provisórias que destinaram R$ 6,7 bilhões, a ideia é equilibrar o preço do arroz. O produto será vendido pela Conab diretamente para mercados de bairro, supermercados, atacarejos e outros estabelecimentos comerciais com redes de pontos de venda.

*Com informações de Metrópoles

