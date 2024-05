Arena Planeta Boi marca retorno de Isabelle Nogueira aos palcos de Manaus

O Arena Planeta Boi lotou com torcedores de Garantido e Caprichoso, na Arena da Amazônia, e esquentou os preparativos para o Festival de Parintins. Entre as atrações do evento promovido pela Amazon Best, a apresentação da ex-BBB e Cunhã-Poranga do Garantido, Isabelle Nogueira, era a mais aguardada pelo público.

Com a presença de todos os itens oficiais dos bumbás, o evento também contou com a participação de Edilson Santana, David Assayag, Toada de Roda, Curumins da Baixa e George Japa.

Caprichoso

Quem abriu as apresentações do show principal foi o Boi Bumbá Caprichoso, que trouxe seus sucessos do álbum de 2024, intitulado de ‘Cultura – O Triunfo do Povo’, empolgando os torcedores azulados. Contando com a participação de todos os itens, a festa é vista como um preparo ao Festival Folclórico de Parintins.

Caprichoso abriu as apresentações. Foto: Rosana Ramos

“O que eu espero do Caprichoso é o que eu espero todo ano: o padrão Caprichoso, o tricampeonato. Hoje eu vim assistir à apresentação da Marciele Albuquerque Munduruku, a Cunhã do festival”, destacou a torcedora do boi azulado, Yasmin Bruce.

Garantido

Do lado vermelho e branco, quem iniciou a apresentação foi o Amo do Boi, João Paulo Faria. Emblemático e polêmico, foi ele quem anunciou a chegada do apresentador Israel Paulain. Ao lado do levantador Sebastião Júnior, o trio cantou os maiores sucessos do Boi do Povão, incluindo o hit “Perreché da Puraca”.

Surpreendendo todos os torcedores, o namorado de Isabelle Nogueira e também ex-BBB, Matteus Alegrete subiu ao palco durante o show do Garantido ostentando uma bandeira que representa o item 19.

No entanto, o que todos mais aguardavam veio nos minutos finais da apresentação do Boi Bumba vermelho e branco. Ao som da toada “Cunhã Poranga da Pele Vermelha”, Isabelle Nogueira fez seu retorno triunfal aos palcos da capital amazonense, animando tanto os torcedores do Garantido quanto do Caprichoso.

Após sua apresentação, Isabelle foi para os braços da galera ao som da toada que leva seu nome, Isa-a-bela. Sendo sua primeira aparição como Cunhã-Poranga em Manaus após o BBB 24, a manauara foi responsável pela presença de muitos torcedores do Garantido, que aguardam com expectativa a desenvoltura o item 9 durante o Festival de Parintins.

“Eu vim ver a Isa-a-bela, a nossa campeã do BBB, que representou muito bem Parintins. Esse ano eu espero muito que o Garantido venha ser o vencedor, venha trazer muita cultura, mostrar beleza”, contemplou a perreché Priscila Magalhães.

