Vendedor é morto em plataforma de ônibus da avenida Autaz Mirim, em Manaus

Um vendedor de água identificado como Scott Bryan Lima, de 31 anos de idade, foi morto a tiros em uma plataforma de ônibus da avenida Autaz Mirim, no bairro São José, Zona Leste de Manaus. A vítima morreu na hora.

A informação foi publicada, primeiramente, pelo A Crítica e confirmada pelo Em Tempo. De acordo com policiais do 14ª Distrito Integrado de Polícia (DIP), Scott foi surpreendido quando um homem se aproximou e efetuou três disparos. Os militares informaram que ele teria impedido um assalto no local no dia anterior.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Leia mais

Apontado como líder de grupo criminoso, ‘Nariz’ é preso em Manaus

VÍDEO: paraquedista cai em área de mata e fica preso no topo de árvore em Manaus

Três são presos por contaminação que matou peixes em lago e polícia responsabiliza empresas