VÍDEO: paraquedista cai em área de mata e fica preso no topo de árvore em Manaus

Um paraquedista ficou preso no topo de uma árvore de, aproximadamente, 25 metros de altura, dentro de uma propriedade privada, no bairro da Paz, Zona Centro-Oeste de Manaus. O acidente foi resultado de uma ventania que desviou a rota de voo do homem, fazendo com que ficasse preso no local. O resgate aconteceu na noite deste sábado (25).

Ao todo, quatro viaturas e 15 militares do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) atuaram na operação complexa para fazer a retirada da vítima. O acionamento para a ocorrência foi por volta das 16h.

“Ao chegarmos no local, analisamos o cenário, que era uma área com muitas árvores altas. O paraquedista estava consciente e então iniciamos os procedimentos para fazer o resgate dele. A condução da vítima até o solo foi feita por meio de sistema de rapel guiado”, relatou o tenente Eduardo Araújo, comandante de socorro do plantão.

O homem esteve consciente durante todo o processo e, ao chegar ao solo, recebeu o atendimento de primeiros socorros feito pela equipe de unidade de resgate do Corpo de Bombeiros. Ele foi conduzido para receber atendimento médico no Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto.

