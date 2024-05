Em clima de Dia dos Namorados, shopping de Manaus sorteia pacotes em hotel de selva

Manaus (AM) — Com a proximidade da data mais romântica do ano, o Dia dos Namorados (12 de junho), os casais já planejam as surpresas para celebrar esse momento. E é nesse clima de romance que o Amazonas Shopping realiza até o dia 19 de junho, a promoção “Amor por todo lado”, que vai sortear oito pacotes de hospedagem no Hotel Evolução Ecolodge, localizado às margens do rio Negro, em Iranduba.

A gerente de Marketing do Amazonas Shopping, Ivanna Passos, ressalta que o Dia dos Namorados é uma data que gera bastante expectativa no comércio em geral. Os lojistas do Amazonas Shopping, diz ela, estão otimistas e se preparam para boas vendas.

“O Dia das Mães gerou excelentes resultados e os lojistas esperam continuar nesse ritmo também no Dia dos Namorados. Para isso, eles investem em novidades e ofertas atrativas. Tem opções para todos os estilos de casais”, destaca.

O Evolução Ecolodge é um hotel de selva rodeado pela natureza, proporcionando uma experiência única e especial aos hóspedes, com atividades de ecoturismo, gastronomia regional, além de oferecer o espetáculo das paisagens exuberantes da Amazônia.

O pacote dos ganhadores é de três dias, sendo duas noites, inclui translado ida e volta do hotel, refeições e passeios de canoa pelo igapó, visita à casa dos caboclos, visita à comunidade Acajatuba, pesca de piranhas, contemplação do pôr-do-sol, passeio noturno do rio com focagem de jacarés e caminhada na selva.

Para participar da promoção “Amor por todo lado”, a cada R$ 300 em compras nas lojas do Amazonas Shopping, o cliente troca as notas fiscais por um número da sorte. Para isso, é necessário baixar o aplicativo “Amazonas Shopping” na Play Store ou Apple Store, e acessar a aba “Promoções”.

Em seguida, basta clicar em participar, na opção Amazonas Shopping, aceitar os termos de uso e escolher enviar notas. Para finalizar, o usuário fotografa os comprovantes fiscais. Dessa forma, já está apto a receber o número da sorte. Durante a promoção, irá funcionar na Praça de Eventos Rio Solimões um lounge para os clientes poderem esclarecer as dúvidas. O sorteio acontece no dia 29 de junho e a apuração e divulgação dos vencedores será no dia 1 de julho.

*Com informações da assessoria

