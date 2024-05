Padrasto é preso por estuprar a enteada de 13 anos em Manaus

Um homem, de 48 anos, foi preso, na madrugada desta segunda-feira (27), suspeito de estuprar a própria enteada, de 13 anos, na rua Edson Vieralves, bairro Novo Aleixo, Zona Norte de Manaus.

Segundo a equipe policial que atendeu a ocorrência, um homem, de 34 anos, foi junto com o filho dele, de 15, na base do Comando de Policiamento de Área (CPA) Norte para denunciar que a namorada do filho teria sofrido estupro pelo padrasto dela.

O adolescente relatou aos policiais militares que havia recebido mensagens da vítima contando que o padrasto teria acariciado os seios e região íntima dela, além de ter praticado sexo oral na mesma.

Os PMs foram ao local informado pelo denunciante e prenderam o homem em flagrante pelo crime de estupro de vulnerável. O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca).

Denúncia

A Polícia Militar do Amazonas orienta a população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque denúncia 181 ou pelo 190. A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

