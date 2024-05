Brena Dianná cobra manutenção dos prédios e patrimônios públicos de Parintins

Nesta segunda-feira (27), na Câmara Municipal de Parintins, a vereadora e pré-candidata à prefeita, Brena Dianná, destacou a reinauguração da Praça Eduardo Ribeiro, onde está situado o Palácio Cordovil, antigo prédio da prefeitura, que ocorreu na última sexta-feira (24), como sendo uma iniciativa positiva do poder público. No entanto, a vereadora lembrou que não basta construir obras se não houver um calendário de manutenção dos espaços públicos.

A obra, que consumiu R$ 2,6 milhões, fica em frente ao Mercado Municipal Leopoldo Neves, reinaugurado em 2019 pela atual administração da Prefeitura e que desde essa data não recebeu manutenção, uma vez que as goteiras tomam conta do ponto turístico, grande parte das mesas está quebrada, impedindo o consumo nos bares e restaurantes. Além disso, o elevador apontado como uma inovação para garantir a acessibilidade de pessoas com dificuldades de locomoção está sem funcionar há muito tempo. A prefeitura não se posiciona sobre a manutenção e nem informa data para resolver os problemas.

“ A gente não é contra entregar as obras, mas pedimos que a manutenção seja feita. Eu trouxe algumas fotos e vocês vêem como se encontram os cartões postais de nossa cidade, onde os turistas chegam e querem conhecer, bem como um local onde a população frequenta diariamente. Olhem como estão essas estruturas”, chamou a atenção para as fotos da Praça Digital, que está com a estrutura comprometida pela falta de manutenção, banheiros destruídos e sem proporcionar acesso à Internet para a população, como foi divulgado pela prefeitura na época da inauguração.

Brena lembrou que a prefeitura cobra taxa de manutenção para as pessoas que utilizam os espaços públicos como diversão ou fonte de renda. Ela aproveitou o espaço para solicitar isenção da taxa de manutenção para os permissionários e para o povo. “São cobrados valores com a justificativa de que aquilo é para a manutenção do espaço. Mas, a gente vê que o dinheiro não está sendo investido nessa manutenção. Olhem só como se encontram os banheiros. Olhem como se encontram as mesas do Mercado Municipal. E, futuramente, a praça que foi inaugurada agora e o Museu da Cidade, que hoje estão bonitos, amanhã, se não derem a manutenção como se deve, poderão ficar em situação precária”, ressaltou Dianná.

Como o mercado e a Praça Digital, a vereadora relatou que existem outras estruturas que aguardam manutenção preventiva e corretiva. Brena relembrou o estado do Ginásio “Seo Jovem” que estava tão deteriorado, com tantas goteiras, que os jogos eram interrompidos em dias de chuva. “ E ainda tem gente que diz que estamos falando mentiras. Se estamos mentindo, a população está mentindo também porque estamos apenas reportando o que a população está dizendo”, enfatizou.

O ginásio somente recebeu os reparos após as denúncias da vereadora na Câmara Municipal. Mesmo com vídeos enviados pela população para amparar a denúncia da parlamentar, o prefeito de Parintins utilizou suas próprias redes sociais para negar a situação vivida e comprovada pela própria população com fartas provas audiovisuais.

Ilumina + Amazonas

No dia 13 de maio, a vereadora Brena Dianná, protocolou junto à Câmara Municipal de Parintins uma solicitação destinada à Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) para a instalação do programa Ilumina + Amazonas, projeto do Governo do Estado, nas comunidades parintinenses em virtude da ausência de iluminação pública ou de iluminação deficitária. “Queremos levar o projeto Ilumina Mais para todas as comunidades de Parintins. Fizemos um levantamento de todas as comunidades que precisam de iluminação de led e vimos o quanto elas padecem com a falta de iluminação. Concomitante a isso, eu também estive apresentando ao secretário Marcellus Campêlo essa lista com os nomes de todas as comunidades que precisam do projeto. Esse pedido já foi feito diretamente para o Governo do Estado”, informou Brena à plenária.

A vereadora citou todas as comunidades que necessitam do serviço, de acordo com o levantamento feito e entregue ao Governo do Estado. “Terra Firma, Terra Várzea, regiões da Vila Amazônia, Zé Açu, Rio Uaicurapá, Rio Mamuru, Açaí, Arizona Boa Esperança, Flor de Maio, Independência, Jauari, Maranhão, Mato Grosso, Máximo, Miriti, Monte Sinai,Muriá, Nazaré, Nossa Senhora de Fátima, Nova Olinda,Ponta Alta, Perpétuo Socorro, Sagrado, Santa Fé, Santa Luzia do Murituba,Santo Antônio do Tracajá, São José do Laguinho, São Paulo, Terra Preta, Toledo Piza, Varre Vento, Quebra, Quebrão, Igarapé Açu, Manaí, Monte das Oliveiras, Oriente, Pancrácio, Laguinho, Santa Clara, Santa Maria do Muritura, Santa Terezinha,Santo Antônio do Arauá, São Benedito, São Carlos, São João do Laguinho, São Sebastião, São Sebastião Juruá e Simeão Socorro”, pontuou.

Jofre Cohen sem medicamentos

Denúncia de mulheres no final de semana nas redes sociais sobre a falta de medicamentos e até de lençóis no Hospital Regional Dr Jofre Matos Cohen ganhou repercussão na Câmara Municipal, nesta segunda-feira.

Os vereadores da oposição reiteraram as denúncias, cobraram uma ação imediata por parte da prefeitura de Parintins para corrigir as falhas no hospital Jofre Cohen em benefício do povo. Já os vereadores, que apoiam o prefeito, minimizaram o risco para a saúde dos usuários do hospital, fato que foi contestado por Brena Dianná.

“Um vereador disse aqui que era fake news o vídeo daquelas senhoras que estavam reclamando no whatsapp. Desmereceram o depoimento das mulheres, dizendo que era criação. Aí eu pergunto da população: Só agora que tá faltando o medicamento? Vitaminas? É só agora? Aqueles depoimentos que nós acompanhamos não foram os primeiros e nem serão os últimos. Esse problema já vem se arrastando desde antes da pandemia. E agora, ficou pior”, lamentou.

A vereadora posicionou-se contra a tentativa de impor mordaça aos que discordam da administração atual e culpam o povo pelos problemas.

“Quando eu ia questionar lá (no Jofre Cohen), sabe o que me diziam? Que não tinha lençol porque a população levava. Que a culpa era da população. Quantas pessoas chegam com uma receita nas UBS´s e não tem medicamento? Quantas pessoas tem que comprar medicamentos e outros materiais para levar para o hospital? E a gente não pode falar?”, questionou Brena Dianná após vereadores da situação criticarem os pedidos feitos pela pré-candidata a prefeita de Parintins em nome do povo.

Brena diz que o comportamento de colocar em dúvida o que a população está falando é uma conduta contumaz da atual gestão municipal e seus aliados, que agem contra os interesses da população.

“Não queremos esse tipo de política. Isso foi falado pelo grupo político que persegue e ameaça as pessoas. Esse modus operandi da velha política acontece há muito tempo. É o que faz o grupo que persegue funcionário que não vota no candidato deles”, denunciou Brena Dianná.

