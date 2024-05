CBF planeja inversão de mandos e jogos nas datas Fifa para readequar calendário da Série A

No dia 15, a Série A foi suspensa por duas rodadas a pedido de 16 clubes que disputam a competição em virtude das enchentes provocadas no Rio Grande do Sul

O Campeonato Brasileiro Série A será retomado a partir do sábado (1º). Essa foi a decisão unânime dos 20 clubes que integram o Conselho Técnico Extraordinário da competição, realizado nesta segunda-feira (27), na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

De acordo com a decisão do órgão, a competição será reiniciada a partir da 7ª rodada, que será disputada a partir de sábado (1ª), data originalmente reservada para a 9ª rodada. A intenção é preservar o planejamento técnico que embasou a elaboração da tabela.

No dia 15, a Série A foi suspensa por duas rodadas a pedido de 16 clubes que disputam a competição em virtude das enchentes provocadas no Rio Grande do Sul.

“Foi uma reunião de alto nível, muito produtiva e contamos com a decisão unânime dos clubes. Gostaria também de mais uma vez prestar solidariedade aos clubes gaúchos e todo o povo do Rio Grande do Sul”, afirmou o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Mando de campo e data Fifa

Com a decisão, o Brasileirão será encerrado no dia 8 de dezembro, conforme previsto no início da temporada. Na reunião, os integrantes do conselho acordaram que os clubes gaúchos vão poder inverter o mando de campo no primeiro turno. A troca de mando terá que contar com a aprovação dos adversários. Partidas também poderão ser marcadas nas datas Fifa.

“Conseguimos entrar em consenso em decisões que envolvem o restante do campeonato, o calendário, o apoio da CBF, e, principalmente, os clubes do Rio Grande do Sul, que sofrem hoje com essa catástrofe climática. Esses acordos nos dão uma segurança e uma previsibilidade de trabalho”, disse o presidente do Internacional, Alexandre Barcellos.

Desde o início do mês, os três clubes gaúchos (Grêmio, Internacional e Juventude) tiveram suas partidas suspensas por causa dos eventos climáticos severos neste mês no Estado. Na semana passada, a CBF reprogramou as 7ª, 8ª e 9ª rodadas.

