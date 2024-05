Bombeiros do Amazonas já atuaram em cinco municípios do RS com ações de busca e resgate

Militares chegaram no dia 16 ao comitê de crise do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre

Com mais de dez dias de atuação em Rio Grande do Sul, a tropa do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas já atuou com ações de busca e resgate de pessoas e animais, além de entrega de suprimentos em cinco municípios daquele estado. Os 15 militares partiram de Manaus no dia 10 deste mês, por meio da Campanha AM pelo RS, lançada pelo Governo do Amazonas.

“Estamos no município de Estrela, na região do Vale do Taquari, onde ainda há pessoas desaparecidas. O Corpo de Bombeiros do Amazonas junto com outras corporações vem realizando ações de busca e salvamento, bem como trabalho humanitário com entrega de ranchos, remédios e fazendo retirada de vítimas das enchentes”, relatou tenente Rodolpho Carepa, comandante da tropa do Amazonas no RS.

Os militares do Amazonas embarcaram, no dia 10 deste mês, com destino ao Rio Grande do Sul. Eles percorreram seis dias de viagem com início pela BR-319 e chegaram no dia 16 ao comitê de crise do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. De lá, foram enviados ao município de Lajeado e, desde então, já atuaram também nas cidades de Cruzeiro do Sul, Marquês de Souza, Progresso e Estrela.

Militares do Amazonas embarcaram, no dia 10 deste mês, com destino ao Rio Grande do Sul. Foto: Divulgação

Especialidades

Os 15 bombeiros foram enviados com três viaturas, botes, equipamentos e suprimentos, não gerando nenhum custo ao Estado de RS. Ao todo, a equipe enviada é composta por dois mergulhadores, três guarda-vidas, dois especialistas em salvamento terrestres, um em desastres naturais, um em Atendimento Pré-Hospitalar (APH) e seis especialistas em resgate em estruturas colapsadas.

O Corpo de Bombeiros do Amazonas também deu estadia para uma equipe de 15 bombeiros militares do estado de Roraima, que seguiram junto à tropa do Amazonas rumo ao Rio Grande do Sul. O apoio entre as corporações de bombeiros militares é procedimento padrão em ocorrências desta dimensão.

Leia mais

Voo com amazonenses afetados pelas enchentes no Rio Grande do Sul chega a Manaus

RS: nível do Guaíba recua 16cm em 11 horas, mas segue acima de 4 metros

Defesa Civil do AM destaca medidas preventivas para minimizar os efeitos da estiagem