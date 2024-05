Prefeito de Manacapuru vai construir escola com quatro salas de aula por quase R$ 2 milhões

Manacapuru (AM) – A construção de uma nova escola na Zona Rural do município de Manacapuru (a 101 quilômetros de Manaus), interior do Amazonas, vai custar aos cofres públicos R$ 1.996.800. O projeto homologado pelo prefeito do município, Beto D’Ângelo, possui quatro salas de aula e uma quadra coberta, será executado pela Secretaria Municipal de Educação e Cultura (SEMEC).

No entanto, o alto valor do investimento tem levantado suspeitas de superfaturamento. O prefeito de Manacapuru homologou o resultado do procedimento licitatório, mesmo diante das suspeitas. Esta homologação levanta questões sobre a transparência e integridade do processo licitatório.

Foto: Reprodução

Moradores e representantes da sociedade civil manifestaram exigiram explicações claras sobre o destino dos quase dois milhões de reais. “É um absurdo que uma obra de pequena escala tenha um custo tão alto. Queremos saber para onde está indo esse dinheiro,” declarou um líder comunitário, que preferiu não se identificar.

A equipe de reportagem do Amazonas Em Tempo entrou em contato com a assessoria do município de Manacapuru, mas até a publicação desta matéria não obteve retorno.

