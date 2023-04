Beto D’Ângelo contrata empresa por mais de R$ 4,2 milhões para construir pontes de madeira em Manacapuru

Contratação não informa sobre as ruas, bairros e comunidades que devem ser contempladas com os serviços.

O prefeito de Manacapuru, Beto D’Ângelo (Republicanos), contratou uma única empresa por R$ 4.257.270,84 para construção de pontes de madeira no município (a 68 quilômetros de Manaus). A informação consta no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas (AAM), publicado no dia 17 de abril deste ano.

Além do valor alto, o que mais chama atenção no documento é que não há informações sobre as ruas, bairros e comunidades que devem ser contempladas com o serviço. O EM TEMPO procurou a assessoria da Prefeitura de Manacapuru e aguarda resposta.

A empresa M S Material de Construção e Construtora Eireli (Construtora Boa Sorte), inscrita no CNPJ Nº 07.443.993/0001-15, com sede no bairro Terra Preta, foi a vencedora de dois pregões feitos pelo Executivo Municipal. A contratação pontua que a Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos (Semosp) será responsável pela fiscalização das obras.

Contratações e Transparência

Especificada apenas para a construção de pontes na Zonas Urbana e Rural, conforme o Pregão Presencial Nº 006/2023, a primeira contratação tem o valor de R$ 1.577.371,26. A Prefeitura de Manacapuru usa a justificativa de meio do Decreto Municipal n.º 515, de 14 de fevereiro de 2013, para aquisição dos recursos.

E com o valor de R$ 2.679.899,58, a segunda contratação pontua a construção de pontes na Zona Urbana. Essa teve como justificativa o Processo Administrativo Nº 2023/01714-00.

No entanto, com a desatualização no Portal da Transparência de Manacapuru não foi possível localizar nem o Decreto e nem o Processo Administrativo citado nas duas contratações.

