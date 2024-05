Políticos lamentam morte de Arthur Virgílio Bisneto em Manaus

Manaus (AM) — Algumas figuras políticas lamentaram a morte do ex-deputado federal Arthur Virgílio Bisneto, ocorrida na tarde desta terça-feira (28), em Manaus.

O governador Wilson Lima (União Brasil), emitiu uma nota de pesar destacando que o parlamentar era um jovem proeminente da política local, contribuindo sempre com o bem-estar da população do Amazonas. Segundo Lima, nenhum pai ou mãe deveria passar pela dor de perder um filho. Ele desejou solidariedade ao ex-prefeito Arthur Neto e família pela morte do seu amado Arthur Bisneto.

“Nenhum pai ou mãe deveria passar pela dor de perder um filho. Minha solidariedade ao ex-prefeito Arthur Neto e família pela morte do seu amado Arthur Bisneto. Que Deus o receba com glórias e conforte o coração dos familiares e amigos”, disse.

Foto: Reprodução/X

O prefeito de Manaus, David Almeida, manifestou sua solidariedade em suas redes sociais, expressando suas sinceras condolências à família, amigos e colegas de Arthur. Desejou ainda que encontrem conforto nas memórias e no trabalho que ele desempenhou pelo estado do Amazonas e que Deus conforte seus corações. Na oportunidade, o prefeito declarou luto oficial de três dias pela morte do ex-secretário Chefe da Casa Civil do município.

“É com muita tristeza que recebo a informação do falecimento do ex-deputado federal Arthur Virgílio Bisneto. Neste momento de dor, expresso minhas sinceras condolências à família, amigos e colegas de Arthur. Espero que encontrem conforto nas memórias e no trabalho que ele desempenhou pelo estado do Amazonas e que Deus conforte seus corações”, pontuou.

O senador Omar Aziz manifestou seu pesar afirmando que Bisneto ainda tinha muito a acrescentar com a vida da população e expressou suas condolências.

“Acabei de tomar conhecimento do falecimento precoce de um amigo de longa data, Arthur Bisneto. Jovem de grande oratória, foi vereador, deputado estadual e federal, e disputou a meu lado, como candidato a vice, uma campanha de governador. Tinha muito ainda a contribuir com a sociedade. Deixo minhas condolências à família nesse momento de dor”, afirma.

Vereadores

O vereador Capitão Carpê publicou uma nota de pesar em seu Instagram, enfatizando que Bisneto, como homem público deixou sua parcela de contribuição para o estado, sendo uma grande perda para a política local.

“Com profundo pesar e consternação lamento a morte de Arthur Bisneto, ex-deputado federal e filho do ex-prefeito de Manaus Arthur Neto aos 44 anos. Como homem público deixou sua parcela de contribuição para nosso estado, sendo uma grande perda para a política local. Neste momento presto meus sentimentos aos familiares e amigos. Rogo a Deus para em sua infinita misericórdia dê amparo a todos na dor por essa perda.”

Foto: Reprodução/Instagram

O vereador Rodrigo Guedes, amigo de longa data de Bisneto, fez uma homenagem ao ex-deputado que considerada “irmão de alma”.

“Eu poderia escrever um livro sobre o Artur Bisneto. Fomos melhores amigos por anos, pelo menos uma década, grandes irmãos de alma. Não dá nem para descrever. Nossa amizade transcendia a política, na verdade, a política era a menor parte dela. Foram mais de 20 viagens juntos, fora a vida cotidiana. Fiz parte daquelas poucas pessoas que conheceram o Artur Bisneto real, do íntimo, o espírito dele. Um espírito bondoso demais, uma das pessoas mais engraçadas e espirituosas que já conheci, mas rodeado de fantasmas particulares”, diz um trecho da carta.

O vereador Marcelo Serafim também prestou uma homenagem em um story postado em seu Instagram. “Nesse momento de dor deixo a minha solidariedade a toda a família, em especial aos seus pais Arthur e Jacqueline. Sintam-se abraçados e acolhidos!”

Partido Liberal

O Partido Liberal (PL), na qual Bisneto era filiado, manifestou seu pesar destacando a carreira política do filho de Arthur Neto.

“O Partido Liberal Amazonas, em nome do seu presidente estadual Alfredo Nascimento e demais filiados, manifesta seu pesar pelo falecimento do ex-deputado federal e querido filiado, Arthur Bisneto. Arthur Bisneto foi protagonista na política do Amazonas. Em 2014, seu carisma, dedicação e compromisso foram reconhecidos nas urnas, quando foi eleito o deputado federal mais votado do Estado. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade e condolências à família, amigos e todos aqueles que tiveram o privilégio de conhecer e trabalhar ao seu lado.”

O deputado federal e pré-candidato à Prefeitura de Manaus, Capitão Alberto Neto, salientou que Bisneto foi compor, em 2024, o Partido Liberal (PL) e seria um nome forte como pré-candidato a vereador no pleito deste ano pelo partido.

“Pai e empresário, Bisneto teve um legado político de destaque pelo Amazonas. Foi vereador em 2000, deputado estadual em 2002, 2006 e 2010, deputado federal em 2014, e chefe da casa civil da Prefeitura Municipal de Manaus. Que Deus possa confortar seu pai Arthur Virgílio Neto, uma das maiores lideranças políticas do nosso estado, seus familiares e amigos, por esta perda irreparável.”

O senador amazonense Eduardo Braga (MDB) lamentou a morte de Arthur Bisneto e argumentou que ele ainda contava com um futuro promissor. “Manaus perdeu hoje (28/05) mais um jovem promissor. Arthur Bisneto tinha um futuro inteiro pela frente. Essa morte precoce abala a todos nós. Deixo aqui meus sinceros votos de pesar ao seu pai Arthur Neto e peço a Deus que ampare toda a família”, afirmou em publicação nas redes sociais.

Leia mais:

Arthur Neto confirma morte de filho em Manaus

“Vou encontrá-lo brevemente. Você pode esperar”, diz Arthur Neto sobre morte do filho

Da vida política à polêmicas: Relembre a trajetória de Arthur Bisneto