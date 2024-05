“Vou encontrá-lo brevemente. Você pode esperar”, diz Arthur Neto sobre morte do filho

Manaus (AM) – O ex-prefeito de Manaus, Arthur Neto, confirmou a morte do filho Arthur Bisneto, na tarde desta terça-feira (28), pelas redes sociais. Bisneto tinha 44 anos e foi encontrado morto em uma residência de um condomínio localizado no bairro Ponta Negra, Zona Oeste da capital amazonense. Segundo informações preliminares, a causa da morte teria sido infarto fulminante.

Pelas redes sociais, o ex-prefeito de Manaus, confirmou e lamentou a morte do filho.

“Meu filho Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto morreu. Vou encontrá-lo brevemente. Você pode esperar, meu filho. Sabe que não fujo dos meus compromissos!”

Meu filho Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto morreu. Vou encontrá-lo brevemente. Você pode esperar, meu filho. Sabe que não fujo dos meus compromissos! — Arthur Virgílio (@Arthurvneto) May 28, 2024

Carreira

Filiado ao PSDB-AM, Bisneto iniciou a carreira na política como vereador, em Manaus, no início dos anos 2000. Na sequência, foi deputado estadual e deputado federal pelo Amazonas. Nas eleições de 2014, Arthur Bisneto foi o deputado federal mais votado no Amazonas, com mais de 250 mil votos. Ele também foi chefe da Casa Civil da Prefeitura Municipal de Manaus (PMM) no mandato do pai.

Leia mais:

Arthur Neto confirma morte de filho em Manaus