Influencer que matou personal trainer é alvo de operação da PF contra crime de contrabando de cigarros eletrônicos em Manaus

A influencer digital Rosa Tavares, de 25 anos e que possui mais de 67 mil seguidores no Instagram, é uma das investigadas pela Operação Vapor Digital, deflagrada pela Polícia Federal e pela Receita Federal, na manhã desta terça-feira (28). Em setembro de 2023, a jovem se envolveu em um acidente, no conjunto Vieiralves, com o motociclista Talis Roque da Silva que ocasionou na morte do personal trainer.

A operação desta quinta-feira tem o objetivo de combater crimes de contrabando de cigarros eletrônicos, falsidade documental, uso de documento falso, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal e organização criminosa. Estabelecimentos que praticam a venda do material ilícito precisaram suspender as atividades e os perfis nas redes sociais. Rosa é sócio-proprietária de uma das lojas que foram alvos de mandados de busca.

A ‘Vapor Digital’ mobilizou 110 Policiais Federais e 60 servidores da Receita Federal, além de 47 viaturas, que cumpriram 27 mandados de busca e apreensão em locais estratégicos identificados durante as investigações em Manaus.

A investigação iniciou-se em fevereiro de 2024, em decorrência de três apreensões da RFB realizadas nos Correios e em empresas de transporte aéreo, que culminaram na apreensão de mais de 7.500 cigarros eletrônicos, destinados a pessoas físicas, pessoas jurídicas e distribuidoras na cidade de Manaus.

Acidente

À época, um vídeo de câmeras de segurança da região registrou o carro da “blogueira” tentando fazer uma curva para entrar em outra rua, quando Talis acabou sendo atingido e arremessado em uma esquina. “O que ocorreu hoje foi uma grande fatalidade”, disse Rosa Tavares, no dia do acidente.

⚠️ Blogueira se pronuncia após acidente com personal em Manaus: "Foi uma grande fatalidade!". pic.twitter.com/CFbiahhdNE — Portal Em Tempo (@emtempofb) September 1, 2023

A vítima ainda foi socorrida e levada para o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, mas não resistiu após sofrer uma parada cardíaca.

A equipe de reportagem entrou em contato com a Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat) para obter atualizações sobre as investigações do acidente, mas não obteve resposta até o fechamento deste material.

