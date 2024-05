Dupla é presa por receptação de veículo rodovia AM-010

Prisões ocorreram no bairro Compensa e no ramal do Leão

Manaus (AM) – Ageu de Souza Alves, de 24 anos, e César Augusto Urbano da Encarnação Silva, de 25, foram presos em flagrante na sexta-feira (24), por receptação de veículo. As prisões ocorreram no bairro Compensa, zona oeste, e no ramal do Leão, na rodovia AM-010, zona rural de Manaus.

Conforme o delegado Rodrigo Barreto, titular da DERFV, as diligências iniciaram após a equipe policial tomar conhecimento do roubo de um veículo Chevrolet Onix. A vítima forneceu imagens de câmeras de segurança que registraram o fato criminoso.

“Com base nisso, iniciamos as diligências para identificar a motocicleta utilizada como apoio na ação criminosa. Posteriormente, a moto foi interceptada com Ageu, juntamente com um aparelho celular proveniente de roubo”, disse o delegado.

Após ser preso, Ageu informou aos policiais o endereço onde o carro estava escondido. A equipe foi até o local e recuperou o automóvel que estava com César Augusto.

A dupla foi conduzida à DERFV e autuada em flagrante por receptação. Eles serão encaminhados à audiência de custódia e ficarão à disposição do Poder Judiciário.

*Com informações da assessoria

