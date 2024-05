Velório de Arthur Bisneto é confirmado para esta terça-feira (28)

Manaus (AM) – O velório do ex-deputado federal Arthur Virgílio Bisneto, que foi encontrado morto durante a tarde desta terça-feira (28), ocorrerá durante a noite de hoje, na funerária Canaã, localizada no bairro Centro, Zona Sul de Manaus, e o enterro acontecerá na quarta-feira (29).

O falecimento do filho de Arthur Neto foi confirmada pelo próprio pai, por meio da rede social X (antigo Twitter). “Meu filho Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto morreu. Vou encontrá-lo brevemente. Você pode esperar, meu filho. Sabe que não fujo dos meus compromissos!”, escreveu no X (antigo Twitter). A causa da morte não foi informada.

Corpo será velado no Centro de Manaus (Divulgação/Funerária Canaã)

Um morador da região filmou o momento em que uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) deixou o local com o filho do ex-prefeito. O homem, durante o vídeo, confirma a morte de Arthur Bisneto com um vizinho.

O prefeito de Manaus, David Almeida, declarou luto oficial de três dias pela morte do ex-secretário Chefe da Casa Civil do município, Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto.

“Neste momento de tristeza e dor, lamento profundamente a morte do meu amigo e companheiro na Assembleia Legislativa, Arthur Bisneto. Uma pessoa brilhante que lutava pela população amazonense por onde passava. Deixo os meus sinceros sentimentos para a família, em especial ao ex-prefeito de Manaus e ex-senador, Arthur Virgílio Neto, e oro para que Deus leve conforto para todos por essa perda irreparável”, afirmou Almeida.

Vice-prefeito de Manaus e chefe da Casa Civil, Marcos Rotta, destacou que Arthur Bisneto será sempre lembrado como uma pessoa amorosa e gentil com todos.

“Tive a satisfação de ser deputado estadual e federal com o Arthur Bisneto, e depois colegas na Prefeitura de Manaus. Guardarei as memórias de uma pessoa gentil, amável com todos e profundamente educado. Esse belo histórico só enobrece a sua carreira política”, destacou Rotta.

