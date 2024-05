Serasa lança ‘Manual do Crédito Consciente’ para alertar sobre o risco do endividamento

Essencial na rotina do brasileiro, o crédito se revela um dos principais benefícios do consumidor e fundamental para equilibrar o orçamento, desde que utilizado com responsabilidade, como mostra o “Manual do Crédito Consciente” lançado pela Serasa.

O guia, com 28 páginas digitais, disponível gratuitamente no site da empresa, reúne informações básicas e dicas práticas, desde o uso mais adequado do cartão de crédito até orientações para a contratação responsável de um empréstimo.

Dividido em cinco seções, o “Manual do Crédito Consciente” esclarece as principais dúvidas dos consumidores. Redigida com linguagem bem acessível, a cartilha aborda, por exemplo, o conceito de crédito e suas funcionalidades, mostra os principais passos para alcançar crédito de forma responsável, estimula relações saudáveis com o dinheiro, orienta sobre recursos emergenciais e contribui para evitar o endividamento.

“Trabalhamos diariamente para ampliar a consciência sobre a organização financeira e o acesso ao crédito”, disse Lucas Barleta, gerente do Serasa Crédito.

“O Manual surge para reforçar a importância do conhecimento e de estabelecer uma organização para que o cartão de crédito e os financiamentos não se tornem vilão no orçamento dos brasileiros”, complementa.

Comportamento do consumidor

Para acompanhar o lançamento do Manual, a Serasa encomendou uma pesquisa especial ao Instituto Opinion Box. Segundo o estudo, 70% dos consumidores têm pelo menos dois cartões de crédito — e 39% usam três ou mais cartões ao mesmo tempo. Comprar roupas, calçados, eletrodomésticos e mantimentos no supermercado são as principais finalidade, demonstrando o papel que o cartão de crédito tem como complemento de renda da família brasileira.

Segundo a pesquisa, a principal finalidade de contratação de empréstimos é o pagamento de dívidas, apontado por 34% dos entrevistados. “Esse dado reforça a busca por crédito para lidar com a inadimplência”, explica Barleta.

“Entretanto, com altos índices de inadimplência no segmento bancário (que corresponde a 29,6% de todas as dívidas do país), é importante que o consumidor tenha um planejamento financeiro para não retornar à situação de endividamento”, orienta.

Lei do Superendividamento

Segundo a pesquisa, 70% dos brasileiros ainda desconhecem a Lei do Superendividamento e seus benefícios. Previsto na lei número 14.181 de 2021, o decreto configura a pessoa superendividada como aquela que perdeu a capacidade de pagar suas dívidas com a sua renda mensal, sem comprometer sua subsistência.

Com objetivo de evitar o endividamento, o manual traz uma seção específica, apontando os deveres e responsabilidades das instituições financeiras e enumera as principais causas e sinais de alerta para ajudar o consumidor a não perder o controle sobre as dívidas. “Sabemos que os bancos e cartões ainda figuram como principal segmentos de inadimplência no Brasil. Mas acreditamos que a informação seja a chave para mudar esse cenário e construir jornadas de crédito ainda mais saudáveis”, reforça Barleta.

Consumidores podem acessar a pesquisa e baixar o “Manual do Crédito Consciente” de forma gratuita no Portal do Crédito da Serasa: clique aqui.

*Com informações da assessoria

