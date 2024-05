Hotel de selva fortalece turismo sustentável na Amazônia

Manaus (AM) — O Bioma EcoLodge, recém-inaugurado hotel de selva a duas horas de Manaus, está revolucionando o turismo na Amazônia ao oferecer uma experiência de imersão total na selva, com um forte compromisso com a sustentabilidade e o desenvolvimento comunitário.

Com o apoio do biólogo e explorador Richard Rasmussen, Lodge de selva se apresenta para além de um refúgio natural, mas um modelo de turismo de base comunitária que preserva a floresta e beneficia diretamente as comunidades locais.

Localizado no coração da Amazônia, o Bioma EcoLodge preserva mais de 5 milhões de hectares de floresta em pé, monitorados constantemente por drones para garantir a conservação ambiental. Em parceria com a comunidade São Thomé, no Lago Acajatuba, o Lodge contribui para o desenvolvimento local fornecendo internet gratuita de qualidade pelo serviço da Starlink, e estimulando a economia regional ao levar turistas para conhecer e consumir produtos e serviços locais.

Este modelo de turismo de base comunitária fortalece a relação entre visitantes e moradores, promovendo um intercâmbio cultural e sustentável.

O empreendimento conta com apenas cinco chalés e prõpoe uma experiência íntima e personalizada para os hóspedes. Cada chalé oferece vistas do Rio Negro e do Lago do Acajatuba, além de varandas exclusivas, ar-condicionado e frigobar, proporcionando um equilíbrio entre conforto e contato com a natureza.

O serviço all-inclusive do Bioma inclui passeios turísticos e refeições preparadas com ingredientes locais frescos que destacam os sabores autênticos da Amazônia. Além disso, os hóspedes podem explorar a floresta de forma segura e acessível, por meio do mais de 1 km de passarelas suspensas, permitindo a observação da flora e fauna locais.

Para os amantes de aventura, o Bioma EcoLodge serve como base para a expedição do famoso biólogo e explorador Richard Rasmussen. Conhecido peio profundo conhecimento e respeito pela Amazônia, Richard conduz expedições que exploram a rica biodiversidade local, proporcionando uma experiência educacional e inesquecível para os participantes.

Bioma EcoLodge

Um hotel de selva comprometido com a sustentabilidade e o turismo de base comunitária. Com o apoio do biólogo Richard Rasmussen, o EcoLodge preserva mais de 5 milhões de hectares de floresta, oferece serviço all-inclusive e proporciona uma experiência de imersão total na natureza com conforto e acessibilidade.

Localizado no Lago Acajatuba em Iranduba, o empreendimento promove o desenvolvimento local e fortalece a economia regional, em parceria com a comunidade São Thomé, fornecendo internet gratuita e contribuindo para a conservação da floresta.

Para mais informações e reservas visite o site biomaecolodge.com ou entre em contato pelo WhatsApp (92) 99459-6664 e no e-mail [email protected].

*Com informações da assessoria

