Jovem é preso por estuprar e manter relacionamento com adolescente no AM

Um jovem de 20 anos foi preso por estuprar uma adolescente de 13 anos em Santa Isabel do Rio Negro, no interior do Amazonas. A polícia descobriu ainda que ele mantinha um relacionamento com a vítima. A prisão ocorreu na rua Projetada, bairro São José Operário, no município.

De acordo com o delegado John Castilho, a equipe policial começou as investigações após a mãe da vítima comparecer à delegacia e relatar que descobriu que o autor estava tendo um relacionamento com a adolescente.

“Ela foi à delegacia após se deparar com o suspeito dentro do quarto da vítima. A mulher descobriu, também, diversas conversas dos dois, por meio das quais ele convenceu a adolescente a manter relações sexuais com ele”, disse.

Conforme o delegado, o homem sabia que a verdadeira idade da adolescente, todavia, mesmo assim, insistiu em ter relações sexuais com ela. “Houve consentimento da adolescente, porém, como ela tem menos de 14 anos, se caracteriza como estupro de vulnerável”, explicou.

O homem responderá por estupro de vulnerável e ficará à disposição da Justiça.

