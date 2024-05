“Eu tinha que estar no lugar dele”, diz Arthur Neto durante enterro do filho

O ex-prefeito Arthur Neto fez suas últimas homenagens ao seu filho, Arthur Bisneto, em seu sepultamento na tarde desta quarta-feira (29), no cemitério São João Batista, Zona Centro-Sul de Manaus.

“Eu saio daqui com um enorme sentimento de que uma parte minha ficou ali dentro, que o meu coração ficou ali dentro”, afirmou emocionado o ex-prefeito.

Arthur Bisneto foi encontrado morto na terça-feira (28), após sofrer um infarto fulminante. A morte foi confirmada pelo pai do político nas redes sociais. “Meu filho Arthur Virgílio do Carmo Ribeiro Bisneto morreu. Vou encontrá-lo brevemente. Você pode esperar, meu filho. Sabe que não fujo dos meus compromissos!”

Ainda se recuperando de uma cirurgia na coluna, o ex-prefeito disse durante o sepultamento, que preferia estar no lugar do filho a ver ele morto. “Eu tinha que estar no lugar dele, ele tinha que estar aqui fora, por uma ordem natural das coisas”.

Arthur Neto apareceu bastante emocionado e fez fortes declarações sobre estar alegre por tanta gente estar prestigiando o filho, mas triste por o perder. “Eu saio daqui com um enorme sentimento de que uma parte minha ficou ali dentro. Meu coração ficou ali dentro. Mas, infelizmente, foi assim um infarto fulminante. Eu fico triste de minha parte. É só dor.”

“Uma pequeniníssima alegria por ter tanta gente prestigiando o meu filho, e a outra uma grande tristeza por ter perdido uma pessoa como ele”, afirmou Arthur.

Vídeo:

"Eu tinha que estar no lugar dele", diz Arthur Neto durante velório do filho pic.twitter.com/UvwMGswrGL — Portal Em Tempo (@emtempofb) May 29, 2024

Velório

Familiares, amigos e autoridades se reuniram nesta quarta-feira (29) para dar o último adeus ao ex-deputado federal Arthur Bisneto, durante velório realizado na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), na zona Sul da capital. No velório, os presentes prestaram as últimas homenagens em meio a muita emoção.

O ex-senador e ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, esteve ao lado do corpo do filho durante todo o velório, acompanhado por amigos e familiares. Entre os presentes, destacaram-se figuras políticas como o ex-deputado estadual Serafim Corrêa, o governador Wilson Lima e o prefeito de Manaus David Almeida.

Leia mais:

“Vou encontrá-lo brevemente. Você pode esperar”, diz Arthur Neto sobre morte do filho

Família, amigos e autoridades se despedem de Arthur Bisneto durante velório em Manaus

Lula se manifesta sobre morte de Arthur Bisneto