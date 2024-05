Feirão com mais de 5,7 mil imóveis à venda oferece oportunidade de consulta de preços e simulações

A terceira edição do Feirão de Imóveis de Manaus promete agitar o fim de semana com mais de 5,7 mil imóveis disponíveis para venda. O evento, realizado pela Associação das Empresas do Mercado Imobiliário do Amazonas (Ademi-AM) e patrocinado pela Caixa Econômica Federal, ocorre nos dias 31 de maio, 1º e 2 de junho, no Centro de Convenções Vasco Vasques, de 10h às 22h.

A última edição, realizada em 2019, gerou um montante de vendas superior a R$ 146 milhões e atraiu mais de dez mil visitantes ao longo dos três dias. Este ano, grandes empresas do setor imobiliário apresentarão lançamentos com condições diferenciadas, entrada facilitada, e a possibilidade de utilização do subsídio do programa Minha Casa Minha Vida e do FGTS.

Para aqueles que sonham com a casa própria, o evento oferece a oportunidade de consultar preços, conhecer produtos e realizar simulações. É necessário apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de renda e residência. Além disso, mais de uma pessoa pode compor a renda familiar para a aquisição do imóvel.

O presidente da Ademi-AM, Henrique Medina, destaca a importância do evento. Medina também ressalta que o governo federal editou uma nova portaria que aumentou o subsídio para o Norte do país, beneficiando o Amazonas.

“É importante frisar que todas as incorporadoras com imóveis do Minha Casa Minha Vida, de médio e alto padrão, estarão neste evento, somando 11 empresas confirmadas. Acredito que reuniremos em torno de 20 mil pessoas nos três dias de evento e um volume de vendas em torno de R$ 200 milhões de reais. Teremos imóveis do Minha Casa Minha Vida com novas condições de subsídios, atendendo famílias a partir de dois salários mínimos até aquelas com maior renda”, destacou Medina.

