Whindersson desabafa sobre caso Djidja e uso de ‘Ketamina’: “É uma das drogas mais desgraçadas”

O humorista Whindersson Nunes, de 29 anos, fez um desabafo nas redes sociais, neste sábado (1), direcionado ao povo amazonense, sobre o uso da ‘Ketamina’, droga utilizada pela ex-sinhazinha do boi Garantido, Djija Cardoso, que foi encontrada morta vítima de uma orverdose pelo medicamento. O humorista usou como referência o caso da ex-sinhazinha, que teve repercussão nacional, e afirmou ser “uma droga mais desgraçadas” que ele teve o “desprazer de ver alguém usar”.

“Jesus, em toda sua sabedoria não iria pegar aquilo que um fungo produz ou quebrar moléculas de algo pra pegar uma substância que te faz se anestesiar pra te manipular. Isso não vem de lá, não faz parte do espirito, não faz o mínimo sentido. Não entre em papo de maluco, não tem via rápida pra se salvar”, diz o início do texto.

Em um longo desabafo, publicado no ‘X’, antigo twitter, Whinderson fez um alerta para o não uso da droga, que pode tirar a vida de pessoas e afirmou ainda que teve dificuldade ao sair da roça e ver pessoas fazendo tratamentos com agulha.

“Tive até que tirar o preconceito quando sai da roça, e via gente fazendo tratamento com alguma agulhinha, eu ficava em choque, mas depois fui me ligando que não é tudo 8 ou 80. Mas não caiam nessa, fortaleça sua mente e se informe das coisas, principalmente se essa coisa puder custar sua vida.”

O humorista durante o relato também pede a Deus um bom destino para “essas almas”, se referindo aos envolvidos na seita e pede perdão por seus pensamentos em relação ao caso.

“Bom dia pra nós, e que Deus tenha um bom destino pra essas almas, e que ele me perdoe pelos meus pensamentos porque eu vou demorar uns dias pra perdoar esse cara que usou o nome de Jesus pra fazer um desgraça dessas.”, concluiu.

Caso Djidja Cardoso

A ex-sinhazinha do boi Garantido, Djidja Cardoso, 32, encontrada morta nesta terça-feira (28), foi vítima de overdose de Ketamina. A afirmação consta do inquérito policial apresentado à Justiça para pedir a prisão preventiva do irmão, da mãe e dos funcionários do salão de beleza dela. Policiais que foram à casa de Djidja no dia em que ela foi encontrada morta, apresentaram, na delegacia, diversos frascos de ketamina, seringas, além de sedativos veterinários.

A Justiça do Amazonas manteve as prisões dos cinco acusados de envolvimento na morte da empresária e ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso. Cleusimar Cardoso (mãe de Djidja), Ademar (irmão de Djidja), Verônica da Costa Seixas (gerente do salão), Claudiele Santos da Silva (maquiadora do salão) e Marlisson Vasconcelos Dantas (cabeleireiro) estão presos.

Cleusimar, Ademar e Verônica foram presos na quinta-feira (30) à tarde, no momento em que tentavam fugir da polícia. Claudiele se entregou durante à noite de quinta e Marlisson se apresentou no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP) na tarde desta sexta-feira (31).

Seita “Pai, Mãe, Vida”

Após a prisão da mãe e do irmão de Djidja Cardoso, suspeitos de fornecer e distribuir a substância ketamina, além de incentivar e promover o uso da droga de forma recreativa, a polícia deu mais detalhes da investigação, e informou que Cleusimar e Ademar Cardoso acreditavam ser Maria e Jesus na seita “Pai, Mãe, Vida”.

A investigação iniciou após a morte da ex-sinhazinha do Boi Garantido, Djidja Cardoso, encontrada morta dentro de sua própria residência na terça-feira (28).

O Inquérito Policial (IP) apontou que Ademar e Cleusimar lideravam a seita, e de acordo com os testemunhas, os funcionários do salão eram obrigados a participar e consumir drogas sintéticas. Em seu depoimento, o irmão de Djidja afirmou que os entorpecentes eram para resolver seus problemas.

Os policiais também cumpriram mandados de busca e apreensão. Frascos de ketamina foram achados nas unidades da rede de salões de beleza Belle Femme, que pertence família Cardoso, e também na casa onde a ex-sinhazinha foi achada morta.

A polícia também investiga se há relação entre a morte de Djidja e a atuação do grupo. A Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) vai esclarecer eventuais questionamentos acerca da investigação em torno da morte dela.

A ketamina (também escrita como cetamina ou quetamina) é um anestésico de uso humano e veterinário que se tornou uma droga ilícita na década de 1980.

A droga considerada um anestésico dissociativo, isto é, que causa efeitos alucinógenos, sensação de bem-estar e tem potencial sedativo quando usado como droga recreativa. Em doses menores, quem consome a substância pode se sentir eufórico e ter episódios de sinestesia – ou seja, “ver” cores e “ouvir” sons.

Prisões e crimes

Foram alvos da operação: Ademar Farias Cardoso Neto (irmão de Djidja), Cleusimar Cardoso Rodrigues (mãe de Djidja); Verônica da Costa Seixas (gerente do salão); Marlisson Vasconcelos Dantas (cabeleireiro do salão); e Claudiele Santos da Silva (maquiadora do salão).

Conforme o mandado de prisão, assinado pelo juiz Glen Hudson Paulain Machado, há a suspeita de envolvimento de Ademar, irmão de Djidja, em crimes como estupro e tráfico de drogas.

