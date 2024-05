Ketamina: o que é a droga encontrada e apreendida na casa de Djidja Cardoso

Manaus (AM) – A morte de Djidja Cardoso, ex-sinhazinha do Boi Garantido, virou caso de polícia após familiares da empresária acusarem a mãe e o irmão, de transformarem a residência em uma “Cracolândia”. O relato viralizou nas redes sociais, chamando a atenção da equipe da Polícia Civil, que deu início ao processo investigativo, e durante o cumprimento de mandado de prisão e apreensão ocorrido na quinta-feira (30), foram encontradas seringas e medicamentos em grande quantidade dentro do estabelecimento da família, entre eles: Ketamina.

O Inquérito Policial (IP) apontou que a causa da morte de Djidja foi por overdose de Ketamina, um medicamento utilizado como anestésico, que combate dores crônicas. O médico especialista em Cardiologia e Clínica Médica, Gustavo Lenci, explicou como o medicamento age no corpo humano com acompanhamento médico.

“A Ketamina foi descoberta nos anos 60, sendo sintetizada inicialmente como anestésico. Ela atua em um receptor chamado NMDA, e ao atuar nesse receptor, ela induz uma coisa chamada anestesia dissociativa. Ela induz que o paciente, numa situação de anestesia, porém sem fazer o paciente dormir. É como se ele tivesse anestesiado, porém acordado, o que pode ser dito como uma dissociação entre a mente e o corpo”, informou o médico em seu canal no Youtube.

O aumento do uso do medicamento de forma indiscriminada chamou a atenção de especialistas do mundo todo, provando que a situação não ocorre apenas no Brasil. O médico Gustavo encontrou estudos clínicos que avaliam os efeitos da Ketamina no corpo humano a longo prazo, sem infraestrutura hospitalar.

“Nos últimos anos, diversos estudos começaram a surgir a respeito de outros usos da Ketamina, que não somente o anestésico, como, por exemplo, o tratamento da dor crônica, tratamento de distúrbios psiquiátricos, como a depressão. Uma procura no Clinical Trials (*site e banco de dados on-line de estudos de pesquisa clínica e informações sobre seus resultados) a respeito de Ketamina, nós podemos encontrar mais de mil estudos registrado sobre o uso dessa medicação”, enfatizou Lenci.

Uso ilícito

No caso da ex-sinhazinha do Garantido, Djidja Cardoso, a droga era usada para dormir e ajudar a combater a depressão, segundo relatos do seu irmão Ademar. Sem acompanhamento médico, a droga era consumida pelos próprios familiares, que distribuíam a Ketamina para funcionários do salão de beleza na qual Djidja era sócia.

“No meio ilícito, ela vem sendo preparada de qualquer forma, são pegas formulações veterinárias, e por meio de laboratórios improvisados, são transformados em pó, e as pessoas então inalam esse pó para ter o efeito recreacional do medicamento, sem saber como está sendo feita essa mistura”, explicou o especialista.

O relatório do Instituto Médico Legal (IML) atestou que a morte de Djidja foi ocasionada por depressão dos centros cardiorrespiratórios centrais bulbares; congestão e edema cerebral. Esses são indícios do uso descontrolado de Ketamina em seu estágio mais grave, como explica o médico Gustavo Lenci.

“Como ela [ketamina] faz essa separação entre o pensamento e o corpo, ela leva uma série de efeitos psicoativos, como, por exemplo, a sensação que o tempo passa mais devagar, a sensação de sonhos vívidos, além de, em doses maiores, alucinações e delírios. Em caso de abusos com doses maiores ainda, ela pode começar a levar a hipertensão, taquicardia, em caso mais avançados, até mesmo ao coma e a morte, em razão da hipertensão intracraniana, que é o aumento da pressão na cabeça”, finalizou.

