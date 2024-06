Supeito é preso por tráfico de drogas na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu um homem de 20 anos, pelo crime de tráfico de drogas, na tarde de sexta-feira (31), na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado 2, Zona Leste de Manaus.

Durante a ocorrência, os policiais militares apreenderam duas porções médias de maconha, três trouxinhas de cocaína, nove papelotes de oxi e 23 papelotes de maconha.

De acordo com os PMs, por volta das 16h30, a equipe policial recebeu uma denúncia, via linha direta, informando que um grupo de homens estaria vendendo drogas nas proximidades da Feira do Coroado. Além disso, o denunciante informou que um dos homens usava blusa preta, bermuda de cor vermelha e estava com uma bolsa, onde supostamente estariam os entorpecentes.

Os PMs foram até o endereço indicado e identificaram que, no meio do grupo de homens, havia um suspeito com as características repassadas como o suposto comercializador do entorpecente. Nesse momento, ao perceberem a presença policial, o bando fugiu, sendo que o suspeito de vender as drogas, foi alcançado e abordado.

Com ele, os PMs encontraram uma bolsa, estilo pochete, contendo diversas porções de drogas. O homem foi conduzido, junto com os materiais, ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

*Com informações da assessoria

