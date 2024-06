VÍDEO: Neymar cai na risada com gritos de ‘Messi’ para Cristiano Ronaldo

Atacante brasileiro assistiu ao título do Al Hilal no estádio

Na última sexta-feira (1), o Al Hilal, time de Jorge Jesus e Neymar, superou o Al Nassr, equipe de Cristiano Ronaldo, nos pênaltis e foi campeão da Copa do Rei Saudita. O atacante brasileiro ainda está lesionado e não jogou, mas assistiu à partida do estádio King Abdullah Sports City, na Arábia Saudita.

Durante a partida, torcedores do Al Hilal começaram a gritar “Messi” para provocar Cristiano Ronaldo, que estava em campo pela equipe saudita. Neymar estava perto e foi gravado dando risada da situação.

Depois do jogo, o camisa 10 desceu até o gramado para comemorar a vitória com os colegas de equipe. Neymar não joga desde outubro de 2023, quando se lesionou na derrota da Seleção Brasileira para o Uruguai, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O camisa 10 da equipe postou um registro da arquibancada nos Stories do Instagram.

Neymar cai na risada com gritos de “Messi” para Cristiano Ronaldo



O jogo

O Al-Hilal conquistou o segundo título na temporada ao superar o rival por 5 a 4 nos pênaltis. No tempo normal, as equipes haviam empatado por 1 a 1. Mitrovic abriu o placar para o Al-Hilal ainda no primeiro tempo, e Yahya deixou tudo igual já nos minutos finais. Nas penalidades, brilhou a estrela do goleiro Bono.

O marroquino defendeu duas cobranças consecutivas para dar o título ao clube, conquista que se soma à do Campeonato Saudita, vencido pelo Al-Hilal de maneira invicta.

Polêmicas

Nos últimos dias, Neymar se envolveu em uma discussão nas redes sociais com Luana Piovani. A atriz acusou Neymar de apoiar a aprovação da “PEC da privatização das praias”. Ela ainda fez duras críticas ao atleta. Nas publicações, a atriz disse que o jogador “fez muito pelo Brasil”, mas que “acabou com tudo o que construiu”.

O jogador usou as redes sociais para rebater as ofensas de Luana Piovani.

“Acho que abriram a porta do hospício. Soltaram uma louca que não solta meu nome da boca. Quem trabalha no hospício em que ela estava, por favor, vá atrás, que ela está complicada. Acho que ela quer alguma coisa comigo, não é possível. Não tira meu nome da boca. Quer ser famosa? Seu tempo já foi. Era uma ótima atriz. Não tenho nada para falar de você, mas agora é enfiar um sapato na tua boca, porque só fala merda”, disse o atacante de 32 anos, que se recupera de lesão.

A discussão pode terminar no tribunal. O jogador emitiu um comunicado e citou a possibilidade de levar o assunto para a Justiça.

“Nosso cliente Neymar Jr se pronunciou justamente para não dar voz e ouvidos a uma especulação desconexa, encerrando o assunto. Os devidos reparos, contudo, serão discutidos no palco e no momento adequados”, diz a nota.

