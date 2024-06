Vinicius Júnior decide mais uma Champions e Real Madrid é campeão pela 15ª vez

Com gols de Carvajal e do brasileiro, time de Carlo Ancelotti venceu o Borussia Dortmund em Londres

O Real Madrid é campeão da Champions League pela 15ª vez na história! Neste sábado (1º), em Londres, o lateral-direito Dani Carvajal e o atacante Vinicius Júnior marcaram os gols da vitória por 2 a 0 do Real Madrid sobre o Borussia Dortmund, no Estádio Wembley, que garantiu ao clube espanhol mais uma conquista europeia.

Carvajal, de apenas 1,73m, subiu mais alto que o centroavante grandalhão Füllkrug, de 1,89m, para cabecear e abrir o placar, aos 28 minutos do segundo tempo. O escanteio que originou o gol foi cobrado por Toni Kroos, que fez sua despedida do futebol de clubes.

Agora pentacampeão da Champions com o Real, o meio-campista de 34 anos vai pendurar as chuteiras após a disputa da Eurocopa com a seleção alemã.

Com o Dortmund entregue depois do primeiro gol, o time do técnico Carlo Ancelotti aproveitou os espaços para ampliar e definir a partida.

Em um erro de saída de bola dos alemães, Bellingham serviu Vinicius Júnior, que invadiu a área e bateu na saída do goleiro Kobal para fazer 2 a 0 e decidir mais uma final com a camisa do Real Madrid.

Este é o segundo título de Champions League do brasileiro pelos merengues. Na temporada 2021/2022, Vini Jr fez o gol do triunfo sobre o Liverpool, por 1 a 0, que deu ao clube seu 14º troféu na competição.

Naquela conquista, os espanhóis já eram comandados por Carlo Ancelotti, que iniciava na ocasião sua segunda passagem pela equipe do Santiago Bernabéu. Na primeira, o italiano havia conquistado o torneio europeu em 2013/2014.

Com três taças, Ancelotti vai a cinco títulos de Champions na carreira (dois com o Milan, três com o Real Madrid) e amplia sua hegemonia como treinador mais vitorioso da competição.

Maior campeão, o Real Madrid reforça novamente a sua imagem de “time da Champions”, uma história que começou ainda na década de 1950 com cinco títulos consecutivos. No total, o clube foi campeão em: 1955/1956, 1956/1957, 1957/1958, 1958/1959, 1959/1960, 1965/1966, 1997/1998, 1999/2000, 2001/2002, 2013/2014, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2021/2022 e 2023/2024.

Já o Borussia Dortmund amarga mais um vice-campeonato. Campeão em 1996/1997, o clube alemão tinha sido derrotado na decisão da temporada 2013/2014, para o Bayern de Munique, também no Estádio de Wembley, mesmo palco da derrota deste sábado para o Real Madrid.

*Com informações da CNN

