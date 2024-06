Vini Jr é o primeiro brasileiro a marcar em duas finais de Champions League

Herói de mais uma final de Champions League pelo Real Madrid, o atacante Vinicius Júnior se tornou o primeiro brasileiro a marcar em duas finais do torneio europeu.

O camisa 7 anotou o segundo da equipe espanhola neste sábado (1º), na vitória do Real por 2 a 0 sobre o Borussia Dortmund, no Estádio Wembley, em Londres. Gol que ajudou o clube a conquistar seu 15º título da competição.

Vini Jr já havia marcado na decisão da temporada 2021/2022, no triunfo por 1 a 0 diante do Liverpool de Jürgen Klopp, no Stade de France, em Paris.

Sem contar os jogadores nascidos no país e naturalizados, como Mazzola, Sormani e Deco, oito jogadores haviam feito gol em decisões: Jair da Costa, pela Inter de Milão, em 1964/1965; Juary, do Porto, em 1986/1987; Lúcio, do Bayer Leverkusen, em 2001/2002; Carlos Alberto, do Porto, em 2003/2004; Belletti, do Barcelona, em 2005/2006; Marcelo, do Real Madrid, em 2013/2014; Neymar, do Barcelona, em 2014/2015; e Casemiro, do Real Madrid, em 2016/2017.

*Com informações da CNN Brasil

Leia mais:

Vinicius Júnior decide mais uma Champions e Real Madrid é campeão pela 15ª vez

Vini Jr diz que tem menos vontade de jogar devido a racismo

Vini Jr. é alvo novamente de ataques racistas; Lula se manifesta