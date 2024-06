Gel anticoncepcional masculino apresenta bons resultados

Um gel com efeito de anticoncepcional para o sexo masculino apresentou resultados animadores na fase inicial de ensaios clínicos. O produto conseguiu, em um curto espaço de tempo, reduzir a produção de espermatozoides a patamares que impedem a concepção.

Após 15 semanas de uso diário consecutivo do gel, a contagem de espermatozoides dos voluntários estava quinze vezes menor do que a média. Resultados semelhantes ao do produto dermatológico só tinham sido verificados com a utilização de injeções.

Os resultados foram apresentados neste domingo (2/6) durante encontro anual da Sociedade de Endocrinologia, que está sendo realizado em Boston, nos Estados Unidos.

Como funciona o anticoncepcional masculino?

O gel é feito para ser usado na pele dos ombros. Ele age combinando dois hormônios, a nestorona, um tipo sintético de progesterona, e a testosterona.

Os ensaios clínicos foram realizados em 222 homens de idades variadas. A quantidade de espermatozoides dos voluntários foi medida semanalmente durante toda a realização do estudo.

A maioria dos participantes (86%) atingiu o nível de contracepção (1 milhão ou menos de espermatozoides por mililitro de sêmen) na 15ª semana, mas os níveis já haviam caído para menos da metade na 8ª.

“O início lento da supressão de espermatozoides é uma limitação para o desenvolvimento destes medicamentos, mas o desenvolvimento de um método contraceptivo seguro para homens é uma necessidade não atendida que esperamos responder”, afirmou a endocrinologista Diana Blithe, responsável pela pesquisa, em comunicado à imprensa.

O estudo continuará a testar a eficácia, segurança e reversibilidade do contraceptivo, desta vez em mais homens. Especialistas em reprodução acreditam que a partir de 2030 anticoncepcionais masculinos já estarão disponíveis ao público.

*Com informações do Metrópoles

