Brigas entre torcedores de Vasco e Flamengo marcam o pré-jogo no Brasileiro

Em vários pontos do Rio de Janeiro, incluindo nos arredores do Maracanã, brigas entre arquirrivais; 25 são detidos no estádio

O clima de guerra marcou o domingo (2) antes do clássico entre Vasco e Flamengo no Maracanã, pela Série A do Campeonato Brasileiro.

Em diversos pontos do Rio de Janeiro, confronto entre as torcidas rivais puderam ser relatados em vídeos nas redes sociais, incluindo nos arredores do estádio.

Segundo a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ), 26 suspeitos de participação nas confusões foram detidos.

Dois deles portavam explosivos. Próximo dos estádio, tiros foram ouvidos causando muito desespero e correria. Até a publicação desta matéria não há relatos de feridos gravemente.

Na Baixada Fluminense, na Estação de trem Edson Passos, em Mesquita, grupos rivais atiram rojões na direção dos outros. Nos vídeos que circulam nas redes sociais também é possível ouvir barulho de tiros.

A PM informou que nos arredores do Maracanã, 11 suspeitos foram detidos. Na Baixada, mais duas pessoas, enquanto 12 foram levados para delegacia na região de Niterói. Dentro do estádio, o clima foi de paz e provocação.

*Com informações da CNN Brasil

