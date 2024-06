São Paulo vence o Cruzeiro com gols de ídolos

Equipe do argentino argentino bateu o Cruzeiro por 2 a 0, no MorumBIS, pelo Brasileirão

No décimo jogo de Luis Zubeldía no comando do São Paulo, a equipe do técnico argentino venceu o Cruzeiro por 2 a 0 neste domingo (2), no MorumBIS, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro.

Lucas, logo no início da partida, e Calleri marcaram os gols da vitória são-paulina, que mantém Zubeldía invicto à frente do Tricolor. Em dez jogos desde que chegou ao clube somando todas as competições, o treinador soma oito vitórias e dois empates.

O triunfo coloca o São Paulo na quarta colocação do Brasileirão, com 13 pontos, mesma pontuação do Botafogo e com um ponto a menos que os líderes Flamengo e Bahia.

Já o Cruzeiro, com a derrota no MorumBIS, permanece com 10 pontos na nona posição.

A equipe de Luis Zubeldía começou a construir a vitória nos primeiros minutos de jogo. Aos 5, Lucas fez boa jogada individual, cortou para o meio e chutou de fora da área. A finalização do camisa 7 contou com desvio na marcação e também com falha do goleiro Anderson antes de balançar a rede.

Quinto gol de Lucas na temporada, o primeiro que não foi marcado de pênalti.

Depois de aberto o placar, o Cruzeiro reagiu e criou oportunidades para empatar, mas parou em Rafael e na trave.

A vida do São Paulo no confronto foi facilitada com a expulsão de Marlon, aos 38 minutos do primeiro tempo. O defensor cruzeirense entrou com a sola em Calleri e inicialmente levou amarelo, mas após revisar o lance no monitor, o árbitro Lucas Paulo Torezin trocou pelo vermelho e expulsou o atleta.

Assim como na primeira etapa, o segundo gol são-paulino veio logo no início do segundo tempo. Juan tocou para Welington na esquerda, o lateral cruzou e Calleri desviou com o obro para ampliar o marcador e fechar a partida.

O próximo compromisso do Tricolor está marcado apenas para o dia 13 de junho, após a Data Fifa, quando o time visita o Internacional, em Santa Catarina, pelo Brasileirão.

O Cruzeiro volta a campo também no dia 13, contra o Cuaibá, no Mineirão, pelo Nacional.

