Goleada histórica, Flamengo aplica 6 a 1 no Vasco pela 7ª rodada do Brasileiro

Rubro-negro não tomou conhecimento do rival em massacre no Maracanã

O Flamengo aplicou 6 a 1, a maior goleada da história sobre o Vasco, em clássico movimentado no Maracanã, neste domingo (2), válido pela 7ª rodada do Brasileiro. O resultado supera o confronto de 1943, que terminou 6 a 2 para a equipe da Gávea. Com o massacre, a equipe de Tite alcança a liderança, com 14 pontos, ao lado do Bahia.

Já o Vasco, que teve o português Álvaro Pacheco estreando no comando da equipe, estacionou na 13ª posição, com seis pontos na tabela.

A vitória incontestável do rubro-negro foi construída com gols de Everton Cebolinha (27 do 1º tempo), Pedro (32 do 1º tempo), David Luiz (43 do 1º tempo), Arrascaeta (5 do 2º tempo), Bruno Henrique (27 do 2º tempo) e Gabigol (45 do 2º tempo). O único gol vascaíno saiu dos pés de Vegetti, aos 8 da etapa inicial.

Uniforme “diferente”

O Flamengo entrou em campo usando seu segundo uniforme, com a camisa branca. Cenário incomum no histórico do confronto entre as equipes. O Vasco também não usou a tradicional faixa na diagonal, optando pela camisa toda preta.

Primeiro tempo

O golaço de Vegetti, pegando de primeira dentro da área aos 8 do primeiro tempo, apresentou um Vasco aguerrido, levando mais perigo e dificultando as investidas do rubro-negro. O argentino ainda perdeu duas boas chances para o cruzmaltino antes dos 15 minutos iniciais. Mas o ímpeto da equipe parou por aí.

O jogo foi ganhando novos contornos a partir dos 20 minutos, com o Flamengo se tornando mais incisivo na área cruzmaltina. E o domínio de território resultou em três gols. Everton Cebolinha, aos 27, Pedro, de peito, aos 32 minutos, e David Luiz, pegando de primeira aos 43 minutos.

Expulsão pelo lado vascaíno

A situação do Vasco ficou ainda mais complicada após a expulsão do zagueiro João Victor, nos minutos finais do primeiro tempo. Inicialmente, o jogador recebeu amarelo após entrada dura em De la Cruz. Alertado pelo VAR, o árbitro Bráulio da Silva Machado checou o lance e aplicou o cartão vermelho.

#Brasileirão 🇧🇷



Arrascaeta é NOTA 10 em Vasco 1-6 Flamengo!



⚽️ 1 gol

🅰️ 2 assistências (!)

🔑 4 passes decisivos (!)

✅ 87/92 passes certos (95%!)

👟 4 finalizações (2 no gol)

💪 8/11 duelos ganhos (!)

💨 2/2 dribles certos

👊 5 faltas sofridas (!)

💯 Nota Sofascore 10 pic.twitter.com/5YybIimoMT — Sofascore Brazil (@SofascoreBR) June 2, 2024

Segundo tempo

Com a boa vantagem construída na etapa inicial, coube ao Flamengo administrar o resultado. A equipe seguiu superior no segundo tempo, com direito a olé, e ainda conseguiu esticar o placar com mais três gols: Arrascaeta, aos cinco minutos, após belo passe de Pedro; Bruno Herique, aos 27, depois de boa jogada do uruguaio como garçom; e Gabigol, já no fim do duelo. O artilheiro, que recentemente se envolveu em uma polêmica com o clube, beijou o escudo na comemoração e foi aplaudido por parte dos torcedores rubro-negros presentes no Maracanã.

Preocupação para Tite

O meia Allan precisou ser substituído por Erick Pulgar, no primeiro tempo, após sentir a coxa direita. A possível lesão do camisa 21 pode se tornar uma dor de cabeça para Tite, que já perderá o chileno para a Copa América ainda este mês.

Gabigol comemora seu gol, o sexto do massacre rubro-negro sobre o Vasco / Divulgação/Twitter/Brasileirão Betano

Próximos jogos

O Campeonato Brasileiro terá uma pausa de dez dias devido a Data Fifa, e o próximo compromisso do Vasco será fora de casa, contra o Palmeiras, na quinta-feira (13), às 21h30 (de Brasília).

Já o Flamengo recebe o Grêmio no Maracanã, às 20h, no mesmo dia, em duelo válido pela oitava rodada da competição.

*Com informações da CNN Brasil

