Prefeita de Presidente Figueiredo se manifesta após irmão ser acusado de agressão contra namorada

Manaus (AM) – A prefeita do município de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes, postou um comunicado em suas redes sociais após seu irmão, Henrique Lopes, ser acusado de agredir a namorada. A jovem Manuela Gatto postou um vídeo denunciando a violência sofrida.

De acordo com a autoridade municipal, por ser uma representante dos direitos das mulheres, Patrícia não compactua com qualquer tipo de violência e acredita que as investigações devem ser feitas, independentemente de quem esteja envolvido.

Patrícia Lopes enfatizou também que não poderia deixar de se posicionar, considerando que isso vem contra tudo que acredita e defende.

“Defendo a transparência e a justiça em todas as esferas da administração pública e pessoal. Sendo assim, espero que as autoridades competentes conduzam uma investigação minuciosa e que todos os fatos sejam esclarecidos com a máxima seriedade e rigor”, diz um trecho de seu posicionamento.

Agressão à namorada

Manuela Gatto, de 22 anos, denunciou o namorado Henrique Lopes, irmão da prefeita de Presidente Figueiredo, Patrícia Lopes, por agressão. Conforme os relatos da jovem nas redes sociais, o homem arrastou ela em uma via pública em um carro em movimento. Em vídeo publicado, a vítima mostra os hematomas pelo corpo e diz que está com dificuldades para andar.

Na gravação, Manuela dá detalhes do momento da agressão e afirma que já foi agredida pelo namorado mais de uma vez.

“Isso que acontece quando a gente dá chance para a pessoa errada. Olha como eu estou (…), estou toda lascada. Vocês não tem noção. Olha a minha cara, nunca mais vou ser a mesma, será que eu devia denunciar? Eu acho que um homem, mesmo quando a mulher vai para cima dele, ele nunca deve bater, e não é a primeira vez que ele ‘paga de doido’ para o meu lado. Essa semana esse menino foi doido, eu fiquei com um roxão por causa dele, e ele teve coragem de dizer que eu fui a maluca. Ele me arrastou no negócio do carro, e eu fiquei desse jeito (…). Isso porque ele me amava”, desabafou Manuela.

Ainda no vídeo, a vítima diz: ”Eu estou horrível, eu nunca passei por isso, não sei como eu reajo. Eu estou sentindo meu dente todo mole, como se tivesse levado um soco na boca”. Manuela ainda disse que foi chamada de louca pelo irmão da prefeita, e que o mesmo negou a agressão.

”Como que eu ia me bater sozinha? Ele falou que eu me bati sozinha. Como eu ia me bater assim sozinha? Será que eu ia ser tão louca de quebrar meu nariz e me deixar toda machucada? Não estou conseguindo nem andar direito”, completa.

A equipe do portal EM TEMPO entrou em contato com a Policia Civil do Amazonas para saber se houve algum registro de Boletim de Ocorrência (BO), e aguarda respostas. A reportagem não conseguiu contado com o suspeito.

