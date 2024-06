Obras para implantar rede de esgoto estrangula trânsito na Constantino Nery

Intervenção no sentido bairro-Centro começa nas proximidades da passagem de nível do São Jorge

A partir desta segunda-feira (03), as equipes da concessionária de água iniciam as obras de implantação do sistema de esgotamento sanitário nos novos trechos da avenida Constantino Nery no sentido bairro-Centro. A intervenção ocorre a partir da saída da rua Arthur Bernardes, nas proximidades da passagem de nível do São Jorge. Nesta área, o serviço ocorre nos quatro turnos, com intervalo das 5h às 9h.

A obra já tem mais de 70% de execução concluída e a previsão é que seja finalizada até o final de junho. Nesta semana, outro trecho, no sentido bairro-Centro começa a ser construído. Ao todo, mais de 23,5 mil pessoas serão beneficiadas com o serviço.

Para que o serviço ocorra com segurança, durante a execução das obras as vias serão interditadas parcialmente. Para isto, equipes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) irão sinalizar a via e orientar os motoristas.

“Já iniciamos o corte do asfalto durante o último fim de semana. A partir de hoje estamos com equipes realizando a solda dos tubos, que são de dimensões maiores, para que sejam implantados na via, posteriormente. Estamos com equipes trabalhando de manhã, tarde, noite e madrugada. Também atuamos nos fins de semana para que a obra tenha mais celeridade. Com isso, Manaus avança no quesito saneamento básico e a cidade ganha em qualidade de vida para as pessoas e para o meio ambiente”, ressalta Damaceno.

O esgoto coletado na região será coletado e transportado para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do bairro Educandos.

Leonardo Malcher

No trecho entre a rua Leonardo Malcher e a avenida Álvaro Maia, o serviço tem intervalo das 16h às 19h. Além da rede coletora geral, as equipes também atuam na implantação do Terminal de Inspeção e Limpeza (TIL) na frente de cada imóvel. É através dele que cada morador poderá se conectar ao sistema.

“Nossas intervenções ocorrem em sincronia com o intuito de gerar o mínimo de impacto para a população. Atuamos com as grandes intervenções nos horários de menor fluxo de veículos – à noite – e nas menores nos horários mais movimentados – de dia. Esta obra é de grande importância para a cidade, pois contempla mais 23,5 mil pessoas direta e indiretamente, pois estamos falando de residência de toda esta região que passarão a ter o esgoto coletado e tratado”, enfatiza Damaceno.

Trata Bem Manaus

As obras da Constantino Nery fazem parte do cronograma de expansão do esgotamento sanitário na cidade, por meio do programa Trata Bem Manaus. O objetivo é garantir a universalização dos serviços de coleta e tratamento de esgoto da cidade em menos de dez anos. Estão previstas a implantação de mais de 2,7 milhões de metros de redes coletoras de esgoto nos próximos anos, além de obras de implantação e ampliação de pelo menos 70 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE’s), espalhadas por todas as zonas da cidade.

Somente neste ano, serão construídos cerca de 200 quilômetros de rede coletora na cidade de Manaus.

Leia Mais

Obras noturnas para implementar rede de esgoto na avenida Constantino Nery são adiadas

Trata Bem Manaus: Programa visa universalização do serviço de esgoto na capital amazonense

Obras de esgoto avançam em avenidas de Manaus