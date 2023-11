Obras de esgoto avançam em avenidas de Manaus

Manaus (AM) – As principais vias do Centro de Manaus, dos conjuntos Manauense, Vieiralves e do bairro Adrianópolis, estão recebendo obras de implantação de rede coletora de esgoto. O serviço faz parte do plano de expansão do sistema de esgotamento sanitário em Manaus, que fará com que a cidade finalize 2023 com mais de 30% de alcance do serviço. A maioria das obras ocorre nos períodos da noite e da madrugada.

Entre esta quarta (08) e a sexta-feira (10), as equipes realizam intervenções nas avenidas Mário Ypiranga, João Valério e nas ruas Acre e Pará. Os trabalhos iniciam às 20h e seguem até as 5h do dia seguinte. A medida tem como objetivo gerar o mínimo de impacto para o trânsito local.

Durante o dia, as equipes estarão, das 8h às 17h, no trecho entre as ruas Brasil e Do Amparo, no bairro Nossa Senhora das Graças. No mesmo turno, também é realizada intervenção entre as ruas Tarumã e Comendador Clementino, no Centro.

As interdições serão parciais, apenas nas pistas próximas às calçadas, com apoio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

“Os trabalhos seguirão ao longo do mês. Além das equipes de obra, também temos um time para orientar e conscientizar os moradores sobre a importância de aderir à rede de esgoto, com todos os benefícios que isso representa na saúde, turismo, valorização imobiliária e para a preservação do meio ambiente”, destaca o gerente de Projetos da concessionária, Jean Damasceno.

*com informações da assessoria

