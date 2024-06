Explorando os hábitos de sono dos felinos

Os gatos são conhecidos por seu hábito de dormir longas horas ao longo do dia, e esse comportamento muitas vezes intriga os tutores. Em média, os gatos podem dormir entre 12 a 16 horas por dia, e alguns chegam a dormir até 20 horas em um período de 24 horas.

Esse padrão de sono não é simplesmente uma questão de preguiça, mas sim uma combinação de fatores evolutivos, biológicos e comportamentais que explicam por que os gatos dormem tanto.

Historicamente, os ancestrais selvagens dos gatos domésticos eram predadores solitários que precisavam de muita energia para caçar. Os felinos selvagens, como os leões e tigres, exibem comportamentos de sono semelhantes, passando longas horas descansando para conservar energia.

Esse instinto de conservação de energia foi herdado pelos gatos domésticos, que, embora não precisem caçar para se alimentar, ainda mantêm essa característica biológica.

O sono dos gatos é dividido em duas fases principais: o sono de ondas lentas (SWS) e o sono de movimentos rápidos dos olhos (REM). Durante o sono de ondas lentas, o corpo do gato relaxa, mas o cérebro permanece relativamente alerta, permitindo que o gato acorde rapidamente em resposta a qualquer ameaça potencial.

Essa capacidade de permanecer vigilante mesmo durante o sono é uma adaptação evolutiva que ajudou os felinos a sobreviver em ambientes selvagens. O sono REM, por outro lado, é quando os gatos sonham e é crucial para a recuperação mental e física. Aproximadamente 70% do tempo de sono de um gato é gasto no sono de ondas lentas, enquanto o restante é no sono REM.

Outro fator que contribui para o longo período de sono dos gatos é sua dieta carnívora. A digestão das proteínas da carne é um processo energético intensivo, e o descanso prolongado ajuda a facilitar essa digestão eficiente. Além disso, os gatos são crepusculares por natureza, o que significa que são mais ativos durante o amanhecer e o anoitecer. Esse padrão de atividade significa que os gatos tendem a dormir durante as partes mais quentes do dia, quando a caça seria menos eficiente e mais desgastante.

A idade e a saúde dos gatos também influenciam seus padrões de sono. Filhotes e gatos idosos tendem a dormir mais do que gatos adultos saudáveis. Filhotes precisam de muito sono para crescer e se desenvolver adequadamente, enquanto os gatos mais velhos podem dormir mais devido à diminuição da energia e a problemas de saúde relacionados à idade, como artrite. Gatos doentes ou em recuperação de uma doença também podem precisar de mais sono para ajudar na cura.

Além dos fatores biológicos, o ambiente e o estilo de vida dos gatos domésticos também afetam seus padrões de sono. Gatos que vivem em ambientes tranquilos e seguros, sem a necessidade de se preocupar com predadores ou encontrar alimento, podem se dar ao luxo de dormir mais. Gatos que têm uma rotina regular, com horários consistentes para alimentação e brincadeiras, também tendem a ter padrões de sono mais estáveis

Entender por que os gatos dormem tanto é importante para os tutores, pois permite que eles reconheçam o que é um comportamento normal e o que pode ser um sinal de problemas de saúde. Mudanças significativas nos padrões de sono de um gato, como dormir muito mais ou muito menos do que o habitual, podem indicar condições médicas que precisam de atenção veterinária.

Por exemplo, gatos que dormem excessivamente podem estar lidando com doenças crônicas como doenças renais, diabetes ou hipotireoidismo. Da mesma forma, gatos que têm dificuldade em dormir ou parecem inquietos podem estar sofrendo de estresse, ansiedade ou dor. Agora que você já sabe porquê os gatos dormem tanto, proporcione um ambiente adequado para seus felinos e monitore sua saúde e bem-estar de maneira mais eficaz.

Leia mais

‘Dia Internacional dos Gatos’ chama atenção para o bem-estar dos felinos

Constipação em gatos